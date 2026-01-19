El Hospital Centro Vivo de Badajoz contará con dos aseos adaptados para personas con ostomía

La Diputación de Badajoz ha iniciado las obras para la adecuación de dos aseos adaptados para personas con ostomía en el Hospital Centro Vivo, ubicados en la planta baja del edificio. Estos espacios, uno destinado a hombres y otro a mujeres, convertirán al Hospital Provincial en el primer edificio público de Extremadura de carácter no sanitario ni asistencial en ofrecer este tipo de servicio específico.

Los nuevos aseos contarán con equipamiento especializado y mobiliario adaptado, incluyendo sistemas de doble encimera, que garantizan condiciones adecuadas de higiene, comodidad y autonomía personal. Con esta actuación, la institución provincial se anticipa a la normativa vigente, que actualmente no establece la obligatoriedad de este tipo de adaptaciones en edificios públicos de estas características.

Avance relevante

Hasta el momento, este tipo de instalaciones se localizan únicamente en centros sanitarios o asistenciales de la región, como hospitales o centros de mayores. La adaptación de estos aseos supone un "avance relevante" en accesibilidad y responde a una "necesidad real de un colectivo que requiere espacios específicos para desenvolverse con seguridad e intimidad fuera del ámbito sanitario".

La iniciativa adquiere especial relevancia por el uso habitual del Hospital Centro Vivo como espacio cultural, social y formativo, su amplio horario de apertura, su ubicación en el centro de la ciudad y su libre acceso. La disponibilidad de estos aseos "facilitará la participación activa de las personas ostomizadas en la vida cultural y social", asegura la diputación provincial en un comunicado.

Accesibilidad universal

Esta actuación se enmarca en el compromiso de la Diputación de Badajoz con la accesibilidad universal y la atención a la diversidad. La intervención responde a la solicitud formulada por la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (Apamex) y se ha desarrollado a partir del estudio técnico realizado por la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), que determinó la ubicación más adecuada dentro del edificio.

Asimismo, la Diputación de Badajoz mantiene una línea de trabajo continuada en materia de accesibilidad, tanto en sus propios edificios como en los municipios de la provincia. Desde 2021, se han destinado más de cuatro millones de euros a los Planes Provinciales de Accesibilidad, financiando actuaciones como la instalación de mobiliario urbano adaptado, señalética accesible, bucles magnéticos y otros elementos destinados a mejorar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades de la ciudadanía.

Con este tipo de iniciativas, la Diputación de Badajoz contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en concreto a los ODS 3 (Salud y Bienestar), 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), 10 (Reducción de las desigualdades) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenible).