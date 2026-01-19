Suceso
Insultos a una árbitra menor de edad durante un partido en Badajoz
La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos donde identificó al autor, un varón de 29 años
Badajoz
Insultan a una árbitra asistente menor de edad durante un partido en Badajoz. Según ha podido conocer este diario, los hechos sucedieron ayer en torno a las 14.30 horas, en el encuentro entre el CP Don Bosco y el Club Deportivo Alburquerque A, cuando un aficionado comenzó a increpar a la linier, teniendo que detenerse el partido.
Varón de 29 años
Como consecuencia, se requirió la presencia de la Policía Nacional, quien confirma que acudió hasta el lugar de los hechos para identificar al presunto autor de los insultos, un varón de 29 años.
Posteriormente, asegura la Policía, se colaboró con la menor de edad para proceder con el trámite de alguna posible sanción, según la legislación deportiva vigente.
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal