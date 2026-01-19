Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad
Un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid se ha salido de las vías en primer lugar y ha causado el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva. El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Del estreno a la historia: Es lo que hay y Vendaval ya calientan motores para el Carnaval de Badajoz
Las comparsas del Carnaval de Badajoz ya calientan motores y lo hacen mostrando dos caras muy distintas de la fiesta: la ilusión de quien se estrena y la solidez de quien lleva toda una vida en la calle
Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la barriada defiende que la zona reúne las "características perfectas" para que las Comparsas, Grupos y Artefactos puedan "lucir y brillar con sus bailes y sonidos
"En cinco horas iba a estar en Praga y llegué 24 horas después", la odisea de una pasajera tras el retraso del avión Badajoz-Madrid
Según informó Aena a este diario, el retraso se debió a la niebla. En cambio, la pasajera remarca que Iberia no le ha entregado "ninguna explicación oficial por escrito"
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- La primera universidad privada de la región cuenta con empezar a funcionar en Badajoz el próximo curso
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal