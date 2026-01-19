Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026 / PRESIDENTE DE RENFE, EN X

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

Un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid se ha salido de las vías en primer lugar y ha causado el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva. El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Del estreno a la historia: Es lo que hay y Vendaval ya calientan motores para el Carnaval de Badajoz

Las comparsas del Carnaval de Badajoz ya calientan motores y lo hacen mostrando dos caras muy distintas de la fiesta: la ilusión de quien se estrena y la solidez de quien lleva toda una vida en la calle

Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la barriada defiende que la zona reúne las "características perfectas" para que las Comparsas, Grupos y Artefactos puedan "lucir y brillar con sus bailes y sonidos

"En cinco horas iba a estar en Praga y llegué 24 horas después", la odisea de una pasajera tras el retraso del avión Badajoz-Madrid

Según informó Aena a este diario, el retraso se debió a la niebla. En cambio, la pasajera remarca que Iberia no le ha entregado "ninguna explicación oficial por escrito"

