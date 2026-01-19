Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid se ha salido de las vías en primer lugar y ha causado el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva. El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Las comparsas del Carnaval de Badajoz ya calientan motores y lo hacen mostrando dos caras muy distintas de la fiesta: la ilusión de quien se estrena y la solidez de quien lleva toda una vida en la calle

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de la barriada defiende que la zona reúne las "características perfectas" para que las Comparsas, Grupos y Artefactos puedan "lucir y brillar con sus bailes y sonidos

Según informó Aena a este diario, el retraso se debió a la niebla. En cambio, la pasajera remarca que Iberia no le ha entregado "ninguna explicación oficial por escrito"