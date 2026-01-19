Los Rayanos se estrenan en el Concurso de Murgas de Badajoz con una propuesta que "rompe" el escenario

El Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz suma este año una debutante que, paradójicamente, llega con muchas tablas. Se llaman Los Rayanos y son nuevos solo en el cartel: sobre el escenario traen kilómetros de carnaval a la espalda.

Catorce voces, catorce trayectorias que confluyen bajo un mismo nombre y una misma idea. Los Rayanos nacen en Badajoz, pero el proyecto lo forman también componentes llegados de Santa Marta, Valverde de Leganés y Olivenza. Siete de ellos formaron parte de Los Espantaperros; cinco llegan desde los 3W de Olivenza; otro miembro de Los Informales y el resto procede de murgas callejeras de Olivenza. Experiencia no les falta.

Versión renovada

Ensayan cuatro días por semana en Olivenza, en la nave antigua de Los Espantaperros. Cuando el calendario apriete, subirán a cinco sesiones semanales. “Esto no se improvisa”, señala Paco Olivera -Paco Chicote para todo el carnaval-, uno de los nombres destacados del grupo. “Hemos cuidado mucho las voces, la forma de escribir y el tratamiento de los temas. Somos una versión renovada, donde cada uno ha sacado lo mejor de sí”.

Para su debut en el certamen, Los Rayanos llegan con una propuesta tan provocadora como medida: 'La compañía de María'. Una idea que busca sacudir sin faltar, incomodar desde el respeto y que, además, jugará con el espacio escénico de una forma poco habitual. “No vamos a estar colocados como siempre. Durante los veinticinco minutos vamos a estar situados de manera distinta, sobre todo en altura. Digamos que vamos a formar parte del escenario”, adelanta Chicote, dejando caer que la puesta en escena será uno de los pilares del tipo.

"Sabemos a lo que vamos"

La edad del grupo también habla de equilibrio. El componente más joven tiene 23 años; el mayor, Marco Cáceres, histórico de Los Espantaperros, alcanza los 50. Generaciones distintas y un mismo propósito: disfrutar y pasar de ronda. “Llevamos algo muy elaborado, pero sabemos a lo que vamos. Ser una agrupación nueva nunca es fácil”, asumen desde Los Rayanos.

En cuanto al certamen, explica Chicote que cambiarían, sin rodeos, la dotación económica. “La aportación no ha cambiado y todo es cada vez más caro”. También el sistema de sorteo: conocer antes el orden de actuación, como ocurre en otros concursos. "En Mérida, por ejemplo, se sabe desde principios de diciembre".

Las preliminares arrancarán el martes 3 de febrero y se extenderán hasta el viernes día 6. Las semifinales se celebrarán los días 9 y 10 y la gran final el viernes 13. A Los Rayanos les ha tocado actuar el miércoles, en segunda posición. Comparten cartel con Los Lingartos, Los Muraniños (Valentín, entrenador infantil), Los Cacos y Los Chungos.

Orden de actuación en las preliminares del Concurso de Murgas. / La Crónica

Los Rayanos debutan, sí. Pero no llegan verdes. Se presentan con discurso, con escena y con la ambición justa. En el concurso de este año hay una murga nueva… que no piensa comportarse como tal.