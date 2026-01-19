La Universidad Popular de Badajoz enseñará a diseñar tatuajes o fabricar neones en su nueva programación

La Universidad Popular de Badajoz (UPB) lanza su programación corta que se desarrollará entre el 9 de marzo y el 29 de mayo. En total se ofertan más de 400 plazas en los 27 cursos que se han diseñado para este tramo de curso.

La nueva remesa de cursos contempla formación en distintas modalidades en seis aulas formativas de la UPB y que complementa la oferta que se realizó a principio de curso con la programación larga que alcanzó 1.870 preinscripciones para 815 plazas.

Según informa el Ayuntamiento de Badajoz, esto es una muestra del "compromiso municipal con la formación permanente" tras los datos cosechados en las preinscripciones de la programación larga.

Las aulas formativas que integran la programación corta 2026 que se ha presentado este lunes son: desarrollo personal; artes escénicas; idiomas; restauración; salud y bienestar y tecnología. El número de cursos crece en nueve con respecto a ediciones anteriores, según detalla el consistorio en nota de prensa.

Novedades

Entre las principales novedades se encuentra el de tango; pole dance; o el de fabricación de neones. Este tipo de formaciones específicas suelen estar muy demandadas como lo demuestran los datos aportados por el ayuntamiento y otorgan una serie de conocimientos distintos que difícilmente se pueden encontrar salvo en academias o escuelas profesionales. Ejemplo de ello son los talleres de arregla tu bicicleta; el de costura creativa y sostenible; elaboración de pan o dibujo y diseño de tatuajes.

Otra de las novedades que trae esta nueva edición es que se incorpora a los espacios en los que se desarrollarán las formaciones uno en la pedanía de Novelda, en la que se incorporará el curso de bailes latinos. El ayuntamiento señala que se hace "reforzando así la descentralización de la oferta formativa y el aprovechamiento de espacios municipales y entidades colaboradoras". De esta forma, el poblado se incorpora a otros muchos espacios de la capital pacense en los que se imparten habitualmente.

Precios y preinscripción

La programación va dirigida a personas mayores de 16 años y mantiene los precios públicos anteriores. Tienen un coste general de 20 euros por curso en la modalidad habitual de 30 horas. Al mismo tiempo, se contemplan exenciones y bonificaciones para determinados colectivos, así como la reserva de plazas para personas con discapacidad, conforme a la ordenanza municipal.

El Ayuntamiento de Badajoz informa que las "clases se asignarán mediante sorteo público en aquellos cursos donde la demanda supere el número de plazas ofertadas".

Del mismo modo, el consistorio asevera que "con esta programación, la Universidad Popular de Badajoz consolida su papel como referente en formación sociocultural y de ocio educativo, alcanzando en el conjunto del curso 2025 - 2026 un total de 78 cursos y 1.226 plazas". Una cifra que aumenta se eleva a 1.286 si se suma la formación de español para personas migrantes.

Los interesados pueden realizar la preinscripción en la web municipal, por correo electrónico o de manera presencial en la sede de la UPB situada en la Ronda del Pilar número 20. El plazo para realizarlas se extenderá del 19 de enero al 4 de febrero.