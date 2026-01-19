El Vítaly La Mar impone su ley en el derbi regional

El Vítaly La Mar BCB inició la segunda vuelta del campeonato con una victoria de prestigio tras imponerse al Lithium Iberia Sagrado Cáceres (85-73) en un derbi extremeño intenso, igualado y de alto ritmo, que no se resolvió hasta los compases finales. El conjunto dirigido por Pablo Cuevas volvió a demostrar su capacidad competitiva para sufrir y golpear en el momento clave ante un rival que llegaba en dinámica positiva.

El partido comenzó con mayor acierto del equipo cacereño, que se adelantó con un parcial inicial de 0-4 y logró marcar el ritmo en los primeros minutos. La reacción local no se hizo esperar. La dirección de Adri Méndez y la presencia interior de Alberto Díaz equilibraron el choque, dando paso a un intercambio continuo de canastas. El primer cuarto finalizó con máxima igualdad (19-19).

En el segundo periodo se mantuvo la tónica de equilibrio. Ambos equipos ofrecieron buenos minutos de baloncesto, con el Vítaly La Mar apoyándose en el acierto exterior de David Mejía y en las acciones de Ruslan para sostenerse en el marcador. El Sagrado Cáceres, con Sánchez como principal referente ofensivo, cerró mejor el cuarto, aunque un último impulso de Méndez permitió a los pacenses llegar al descanso con una desventaja mínima (40-41).

Tras el paso por vestuarios, el encuentro continuó muy abierto. Méndez y Mejía asumieron galones en ataque, mientras que Sharif y Alberto Díaz aportaron solidez en la pintura, permitiendo a los locales encarar el último periodo con una ligera ventaja (64-61).

El desenlace llegó en el cuarto final. El Vítaly La Mar elevó la intensidad defensiva, aceleró el ritmo y castigó en transición. El acierto desde el perímetro abrió una brecha definitiva que dejó sin respuesta al conjunto cacereño. El derbi se cerró con un triunfo pacense por 85-73, consolidando el liderato.

Adri Méndez fue el MVP del encuentro, firmando una actuación sobresaliente que resultó clave en el desenlace del partido.