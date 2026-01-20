El adarve de la Alcazaba de Badajoz ya tiene un tramo accesible

Tres escalones en los que, posiblemente, quien no tiene problemas de movilidad no ha reparado. Pero eran una barrera infranqueable para quien va en silla de ruedas. Un gran problema que requería una solución pequeña. La asociación Apamex llevaba años (en 2020 el ayuntamiento le dio una respuesta positiva) reclamando tres acciones para hacer accesible el adarve de la Alcazaba, el principal monumento de la ciudad. Por fin es una realidad. El Ayuntamiento de Badajoz ha ejecutado una de las tres intervenciones propuestas, que ha consistido en habilitar un itinerario peatonal accesible de apenas 8,5 metros de longitud (no es una rampa, porque tiene poca pendiente y no lleva señalización en el pavimento ni requiere pasamanos), que permite salvar los antiguos escalones y acceder al adarve, para recorrerlo a lo largo de 75 metros. Lo único que ha tenido que cumplir es una anchura adecuada, de 1,80 metros.

Este acceso se encuentra enfrente del Museo Arqueológico, en un tramo con un peto bajo, que permite unas preciosas vistas a la plaza de San José, donde están las Casas Mudéjares y las Adoratrices. Unas vistas que desde ahora son accesibles.

Otras dos propuestas pendientes

Quedan otras dos propuestas pendientes, para ampliar los recorridos accesibles por el adarve. El presidente de Apamex, Jesús Gumiel, insiste en que son soluciones sencillas, como la primera, que no requieren montar elementos mecánicos ni intervenciones de envergadura. «Ha quedado patente cómo queda perfectamente integrado en el espacio» utilizando los mismos materiales que en el itinerario accesible desde la puerta el Capitel hasta laFacultad de Comunicación.

El segundo acceso está en la batería del Rosario, frente a la Puerta de La Coracha, que tendría un recorrido de 63 metros lineales. Habría que suavizar la pendiente. El tercer tramo está próximo a la Puerta del Alpéndiz, de unos 130 metros, el más extenso. Apamex propone algunas actuaciones para ampliar el recorrido y comunicar las plazas de aparcamiento accesibles. Habría que mejorar el sendero empedrado y acondicionar un pequeño itinerario por el espacio ajardinado hasta conectar con el adarve.

Un museo con barreras

Junto a estas acciones, Apamex no deja de insistir en la necesidad de un ascensor en el Museo Arqueológico, para el que presentó una solución a la Junta de Extremadura, de acuerdo con un técnico de Patrimonio. La Junta ha acometido otras actuaciones de accesibilidad, como el peldaño de la entrada y los aseos, pero no el ascensor. A Gumiel le consta que existen reclamaciones diarias de visitantes que no pueden subir a la planta superior.