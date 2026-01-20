Deporte, naturaleza y aprendizaje en el III Circuito provincial de Orientación de la Diputación de Badajoz

Deporte, naturaleza y aprendizaje formarán parte del calendario de sprints del III Circuito provincial de Orientación, organizado por el Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de Badajoz junto a la Federación Extremeña de Orientación.

La información ha sido presentada en rueda de prensa por el diputado, Ricardo Cabezas, el presidente de la Federación, José Antonio Carrasco, y el alcalde de Magacela, Ángel Calderón, dando a conocer que la primera fecha tendrá doble cita, este domingo, día 25, en Mérida a las 10 horas y en Mirandilla a las 14.30. Después, el Circuito llegará a Hornachos, el día 8 de febrero, y a Magacela el 28 de marzo.

Iniciativa ya consolidada

Gracias a la iniciativa, ya consolidada, "se está redescubriendo el patrimonio natural a través de la participación", ha explicado Cabezas, quien considera "idóneo un deporte que trata de utilizar la preparación física para conocer el entorno y para generar una serie de conocimientos técnicos muy útiles en la vida cotidiana".

De la misma forma, el alcalde de Magacela ha hablado de "deporte, naturaleza y aprendizaje" para poner en valor el vínculo que se refuerza de la mano de este programa que crea "una herramienta educativa, accesible e inclusiva".

50% de participación de cada género

Además, el presidente de la Federación ha precisado que esta disciplina es de las más igualitarias, puesto que disfruta de un 50% de participación de cada género y tiene categorías para todas las edades.

Para Mérida y Mirandilla ya hay más de 300 inscripciones, "en lo que supondrá un plan de domingo, con recorridos familiares y la toma de decisiones como elemento clave", ha concluido Carrasco.