El Don Bosco condena los insultos a la árbitra menor de edad en su partido contra el Alburquerque

El CP Don Bosco alza la voz contra los insultos a la árbitra menor de edad por parte de un aficionado durante el fin de semana en su partido con el Alburquerque en Badajoz.

En un comunicado, el equipo local ha condenado y lamentado el suceso ocurrido, al tiempo que se desvincula de esta persona, que fue identificada como un varón de 29 años, y ha asegurado que se trata de alguien "totalmente ajeno" al Don Bosco.

De esta forma, el club ha indicado que se encuentra "en contacto con todos los estamentos" y se pone "a disposición para lo que estimen oportuno". "Consideramos el deporte un factor clave en el desarrollo de las personas, y que tiene unos valores completamente diferentes a este tipo de situaciones", ha afirmado.

Ánimo y fuerza

Además, el equipo también ha mostrado "todo el ánimo y fuerza del mundo" a Emma, la menor de edad que sufrió los insultos. "Deseamos de corazón que este suceso no te aleje del bonito mundo del arbitraje y del fútbol, en el cual tienes una de tus pasiones y un futuro muy prometedor".

Asimismo, esperan volver a verla por sus instalaciones para "darte el aplauso que te mereces", el cual prometen, "será mucho mas fuerte que el mostrado" cuando abandonaba el campo y entraba al vestuario arbitral.