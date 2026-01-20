Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Don Bosco condena los insultos a la árbitra menor de edad en su partido contra el Alburquerque

El equipo local se desvincula del autor de los hechos, un varón de 29 años ya identificado

Campo de juego del CP Don Bosco.

Campo de juego del CP Don Bosco. / La Crónica

Carolina León Carvajal

Badajoz

El CP Don Bosco alza la voz contra los insultos a la árbitra menor de edad por parte de un aficionado durante el fin de semana en su partido con el Alburquerque en Badajoz.

En un comunicado, el equipo local ha condenado y lamentado el suceso ocurrido, al tiempo que se desvincula de esta persona, que fue identificada como un varón de 29 años, y ha asegurado que se trata de alguien "totalmente ajeno" al Don Bosco.

De esta forma, el club ha indicado que se encuentra "en contacto con todos los estamentos" y se pone "a disposición para lo que estimen oportuno". "Consideramos el deporte un factor clave en el desarrollo de las personas, y que tiene unos valores completamente diferentes a este tipo de situaciones", ha afirmado.

Ánimo y fuerza

Además, el equipo también ha mostrado "todo el ánimo y fuerza del mundo" a Emma, la menor de edad que sufrió los insultos. "Deseamos de corazón que este suceso no te aleje del bonito mundo del arbitraje y del fútbol, en el cual tienes una de tus pasiones y un futuro muy prometedor".

Asimismo, esperan volver a verla por sus instalaciones para "darte el aplauso que te mereces", el cual prometen, "será mucho mas fuerte que el mostrado" cuando abandonaba el campo y entraba al vestuario arbitral.

