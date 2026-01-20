La escuela taurina de Badajoz incorpora a un psicólogo: "Ser torero no es fácil en el siglo XXI y ese apoyo emocional es esencial"

La Escuela de Tauromaquia de Badajoz incorpora la figura del psicólogo para acompañar emocionalmente a sus alumnos. Esta es una de las novedades que tiene esta escuela dependiente de la Diputación de Badajoz. Así lo han anunciado diputado responsable de la Escuela de Tauromaquia, Cristian Maldonado; la coordinadora de la escuela, Inmaculada Galache; y Luis Reinoso 'El Cartujano', director artístico, en una rueda de prensa en la que han hecho balance del curso 2025.

El ejercicio en este centro formativo de la institución provincial abarca desde enero hasta noviembre, dejando el mes de diciembre libre a los alumnos para finalizar el primer trimestre escolar y tener vacaciones de Navidad. En la mañana de este martes se ha hecho un análisis del rumbo de la escuela durante el año pasado.

Luis Reinoso El Cartujano, Cristian Maldonado e Inmaculada Galache en la rueda de prensa de esta mañana en la Diputación de Badajoz. / J. H.

La figura del psicólogo

Entre las novedades que han lanzado desde la Diputación de Badajoz es la incorporación de la figura del psicólogo. El hecho de "tenerlo implícito es muy importante desde el punto de vista gestora", ha señalado Galache. La coordinadora de la escuela ha destacado que "ser torero no es fácil, en el siglo XXI es todavía un poco más difícil", ha dicho. De esta forma, ha recordado que tienen todo el apoyo por parte de la diputación, sino que ahora "tienen a un profesional que puede estar con ellos para seguirlos y ayudarlos". El trabajo del psicólogo también redundará en ayudar a los profesionales a "entender a los alumnos".

El Cartujano define esta medida como "un acierto total, ya que sabemos prácticamente lo difícil que es la profesión". De esta forma, recuerda que "administrar lo que es un triunfo y para administrar lo que podría ser un bache de un chaval que empieza a querer ser torero" es muy importante. El director artístico pone ejemplo de uno de los momentos que ya ha intervenido el psicólogo: "David Gutiérrez ha tenido un año con muchísimos éxitos, pero tuvo un momento que, quizás la presión de tanta responsabilidad, de pisar la plaza y certámenes tan importantes, le mermó un poco mentalmente y ese refuerzo le vino muy bien porque remontó rápidamente.

Programa de becas novedoso

Otra de las novedades es la beca que ha convocado la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Son cuatro becas dotadas económicamente con 500 euros al mes y que va dirigida a aquellos alumnos que puedan tener gastos de alojamiento y desplazamiento. Es la primera vez que se convoca y se dará "prioridad a la lejanía y a la situación económica y social de cada familia" han detallado.

Este fue un proyecto con el que comenzaron a trabajar el año pasado, pero que todavía no había salido. Esto viene a reforzar la posibilidad de que haya más alumnos que puedan venir "a estudiar a Badajoz y tiene que tener un alquiler o una habitación".

Balance del 2025

Este balance es "más que positivo. El año 2025 ha sido de consolidación, crecimiento y compromiso", ha dicho el diputado. De la misma manera, ha relatado que han sido 44 alumnos los que han cursado estudios en esta escuela a lo largo del ejercicio pasado. Alumnos que han llegado desde otras partes de España, de la región y también de países como Portugal y Colombia. Lo que demuestra la salud de la escuela y la buena fama a nivel internacional.

Estos alumnos han recibido formación "teórica, práctica, pero también de valores y clases magistrales", ha enumerado Maldonado. Estas materias se han visto reforzadas con más de 100 acciones prácticas entre entrenamientos, tentaderos y clases en distintas ganaderías. Para el diputado, el "2025 ha sido un año de trabajo, mucha dedicación y, sobre todo, mucha pasión por el toreo como expresión cultural profundamente arraigada en nuestra tierra".

Logros taurinos

Este análisis se evidencia en "la proyección y los resultados prácticos" obtenidos. De entre todos los alumnos, desde la Diputación de Badajoz destacan la progresión de "Julio Méndez o Jorge Hurtado y ponemos la mirada en el debut de 2026 de David Gutiérrez en Olivenza". Este novillero ha hecho "una temporada 2025 brillante".

En este sentido, El Cartujano ha reseñado que "2025 empezó con dos debuts con caballo, como fueron el de Julio Méndez y Jorge Hurtado, y otro debut más con picadores que fue el de Darío Romero".

Durante el año se han realizado festejos en plazas "tan importantes como Valencia, Albacete, Bilbao, Dax o Mont-de-Marsan" que se han sumado a las plazas extremeñas y que han venido a sumar conocimientos prácticos a los alumnos. "La exigencia de la escuela este año ha sido máxima y hemos alcanzado grandes triunfos taurinos", ha detallado el director artístico. De esta forma, ha recordado que alumnos de la escuela han obtenido los prestigiosos galardones como el Bolsín de Ciudad Rodrigo o el Alfarero de Oro, Tomás Bastos, y de Plata, David Gutiérrez, en Villaseca.

Del mismo modo, El Cartujano ha recordado que desde la escuela se han fomentado los intercambios con otras escuelas para completar la formación de sus alumnos. Así, han acordado con "la escuela de Murcia, Albacete, Valencia, la de José Cubero", entre otras.

Para el diputado, Cristian Maldonado, los nuevos retos de cara al curso 2026 pasan por "ampliar la colaboración con ganadería de aquí de la región, implantar un programa de becas, organizar jornadas de puertas abiertas y afrontar una intensa agenda de compromisos y actuaciones de España y fuera de ella". El objetivo que se intenta lograr es "seguir superándonos", ha reconocido.