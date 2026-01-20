Así se extrae el nenúfar del Guadiana en Badajoz

Han transcurrido dos meses y medio desde que el 28 de octubre comenzaron los trabajos de la primera fase de retirada de lodos del Guadiana para luchar contra el nenúfar mejicano. Era un momento histórico tras años de quejas por la presencia incontrolable de una planta invasora que, cuando suben las temperaturas, tiñe de verde el río a su paso por Badajoz.

Al inicio hubo una «fase de arranque». Así la denomina Nicolás Cifuentes, que es comisario adjunto de Aguas en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). En esta fase, la empresa tuvo que encontrar maquinaria específica para la extracción y vertido de los lodos, que es en lo que consiste el proyecto de erradicación del nenúfar: sin tocar el lecho del río se quitan los lodos, donde están las raíces de la planta. Cienfuegos reconoce que encontrar esta maquinaria no ha sido fácil por su escasa disponibilidad en el mercado. A esta circunstancia se une la climatología, que no ha ayudado. «No todos los días se puede trabajar, hay que aprovechar lo que nosotros llamamos ventanas, que son esos periodos de buen tiempo, para intentar hacer todo lo posible, porque luego viene el mal tiempo y no puedes trabajar». Con lluvia siguen haciendo su labor «pero mucho peor», porque afecta a los caminos.

Tres equipos de extracción

Ahora mismo están trabajando tres equipos de extracción. Cada uno está formado por una excavadora, una retro de cadenas, y camiones lagarto que vierten el material. Pueden ser dos o tres, según la distancia, para que la máquina extractora no esté mucho tiempo parada. Un cuarto equipo es de refuerzo y se dedica a preparar terrenos. Ahora están trabajando aguas arriba, en las Bardocas y Brazo Jamaco, en la margen izquierda del río, entre la autovía y la zona urbana.

Después de estas semanas, están empezando a ver los rendimientos. De trabajo efectivo pueden llevar un mes. Lo que se saca del río es una mezcla de lodo y agua. El lodo es oscuro, tan negro que parece petróleo. Cifuentes explica que hay zonas con bastante espesor. Es muy variable, desde medio metro hasta más de un metro. Habrá mucho más en el tramo urbano, en la segunda fase, con zonas de hasta 6 metros de espesor de lodo. Sobre todo en el azud de La Granadilla.

Otro de los equipos de extracción que trabajan en Brazo Jamaco. / S. GARCÍA

Se está sacando y analizando la composición. Calculan que ya han extraído casi 6.000 metros cúbicos. «Está muy bien, porque realmente llevamos poco tiempo con toda la maquinaria, hemos empezado un poco tarde y se han ido incrementando los medios, ahora estamos bien», explica. Aunque se han abierto las compuertas para bajar el nivel, la maquinaria está trabajando en el agua, con metro y medio. El lodo se extrae, se vierte en los camiones que lo trasladan a una zona de vertido. Se han aprovechado antiguos agujeros del río por extracciones de áridos, que no se han recuperado. Se compartimentan y se van rellenando. Cuando no entran más lodos se sellan y pasan a otra zona. Según Cifuentes, la seguridad «es absoluta», pues no hay riesgo de que vuelva al río. «Queda inmovilizado bajo tierra, son lodos de materia orgánica, que no contaminan, son muy buenos para la restauración de graveras posiblemente el mejor material que podríamos encontrar». En los lodos están mezcladas las piñas y estolones del nenúfar. «Va todo mezclado y se inmoviliza bajo tierra».

"Los lodos son buenos para la restauración de graveras, posiblemente el mejor material"

Sobre la posibilidad de que se vuelva a reproducir, la respuesta es claramente afirmativa. «Ahora estamos sacando lo gordo, acabamos de empezar». Hay que recordar que estos trabajos se tienen que detener para respetar el ciclo biológico de las especies que habitan este espacio, de marzo a octubre. Pero eso no quiere decir que se quedarán parados, sino que estos meses, en las zonas que previamente han limpiado realizarán labores de mantenimiento, controlando la planta que brota, sin maquinaria pesada, y además se trasladarán a zonas donde no existen limitaciones ambientales. No dejarán de trabajar en todo el año, lo harán con maquinaria flotante.

La primera fase del proyecto se está realizando con la empresa pública Tragsa y la segunda está en fase de licitación, para que empiece en octubre de 2026, de forma que se solaparán ambas.

En la segunda fase se preparará un vial en el interior del río para que la maquinaria no circule por fuera

Cifuentes recuerda que la segunda fase será la más difícil, porque afecta al tramo más urbano de Badajoz, donde hay más lodos, más plantas, peores condiciones de trabajo y las limitaciones ambientales solo permiten hacerlo los meses en los que más llueve. Tendrán que organizarse para trabajar dentro del río sin tener que recorrer el entorno urbano. Para ello acondicionarán un vial en el interior del cauce, en el que estará la maquinaria. Será necesario bajar la cota del agua, para eso están las compuertas de La Granadilla.

La zona de vertido de esta segunda fase la tienen que proponer las empresas adjudicatarias. En la margen derecha, en el entorno de la depuradora existen hoyos enormes de extracciones de áridos. Algún particular ya se ha ofrecido a poner a disposición estos agujeros, pues están obligados a restaurarlos. Cifuentes entiende que hay suficientes. La entrada y salida de camiones se producirá cerca del azud de La Granadilla, entrarán el río y lo recorrerán aguas arriba por debajo de los puentes, por lo que no tienen por qué interferir en la vida de la ciudad y su relación con el Guadiana.