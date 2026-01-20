Galván Real llega a Badajoz: celebra su 10º aniversario en el palacio de congresos

Badajoz se prepara para recibir a uno de los artistas más destacados del panorama musical actual. Galván Real actuará el próximo 30 de mayo en el Palacio de Congresos de Badajoz, dentro de su gira especial Galván Real 10 Aniversario 2026, un espectáculo con el que celebra una década de trayectoria profesional sobre los escenarios.

El cantante, conocido por su voz rasgada y su estilo romántico, ha logrado conectar con millones de personas en todo el mundo desde su debut. Diez años después, llega a la capital pacense con un concierto que promete ser uno de los eventos musicales más destacados de la primavera en Extremadura.

Entradas a la venta

Las entradas ya están a la venta y tienen un precio de 35 euros. Este concierto, según indican desde la organización, está despertando un notable interés entre sus seguidores, especialmente teniendo en cuenta que Galván Real suele colgar el cartel de 'sold out' en muchas de sus actuaciones.

La cita tendrá lugar en uno de los auditorios más especiales de la ciudad, el palacio de congresos, que reunirá a cientos de fans llegados tanto de Badajoz como de otros puntos de la región y del país.

Una carrera exitosa

A lo largo de estos diez años de carrera, Galván Real ha firmado una trayectoria marcada por el éxito. Cada uno de sus lanzamientos ha conseguido millones de visualizaciones y ha logrado posicionarse en el Top Tendencias, alcanzando en numerosas ocasiones el número uno en plataformas digitales. Un recorrido que se ha visto respaldado por Discos de Oro, Platino, Doble Platino y Triple Platino, reconocimientos que avalan el impacto de sus canciones entre el público.

El artista cuenta además con millones de seguidores en redes sociales y millones de oyentes mensuales, lo que le ha permitido consolidarse como una de las voces más queridas y representativas de su género. Sus conciertos se caracterizan por un ambiente cercano, emotivo y participativo, donde el público acompaña cada tema coreando letras que han marcado a toda una generación.

La parada en Badajoz forma parte de una gira muy especial, pensada como un agradecimiento directo a sus fans por estos diez años de apoyo constante. El concierto del 30 de mayo se perfila así como una oportunidad única para disfrutar en directo de un artista en pleno momento de madurez musical, en un espectáculo que repasará sus grandes éxitos y algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.