Juicio en la Audiencia de Badajoz: las hijas del matrimonio acusado de agredirlas sexualmente narran un "infierno"

Tras dos suspensiones, el juicio contra un matrimonio acusado de agresión sexual continuada a dos de sus tres hijas -menores ambas cuando sucedieron los presuntos hechos, una tenía 12 años y otra 13- ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz. La fiscalía pide 30 años de cárcel (15 por cada delito) para el padre como presunto autor y 24 años y 10 meses (12 y 5 meses por cada uno) para la madre como cómplice.

En la primera sesión del juicio -a puerta cerrada- han testificado las dos denunciantes y su hermana mayor, que narraron el «infierno» que han vivido en su casa debido a las agresiones sexuales por parte de su progenitor que, según aseguraron las dos primeras, «tapaba» su madre.

Esta última volvió a cambiar su versión y, pese a que se había desdicho de su declaración en la fase de instrucción y culpaba a su marido, este martes ha dicho que lo creía. No obstante, según su abogado, José María del Pozo, ha reconocido que actuaba por «miedo» y ha relatado que ella también había sido víctima de violaciones y maltrato físico y psicológico por parte de su marido, que hace solo dos días fue a visitarla a la residencia de mayores en la que está interna debido al «deterioro cognitivo» que padece. Ha declarado por videoconferencia.

"Otra víctima"

«Son cinco miembros de una familia y cuatro están destrozados», ha señalado Del Pozo en referencia a las hijas y a su defendida, para la que solicita la absolución. «No es una cómplice, es otra víctima», ha asegurado el abogado de la madre.

Por su parte, el padre, defendido por Arturo Magro, ha mantenido su inocencia y ha negado los hechos que se le imputan, que achaca a una «confabulación» de sus hijas contra él. Su abogado ha recordado que la hija mayor ya denunció a sus progenitores en 2006 por hechos similares y tanto su cliente como su mujer resultaron absueltos.

La denuncia contra sus padres se interpuso en 2023, después de que la hija menor contara a una profesora y la psicóloga del instituto que su padre la agredía sexualmente, lo que pusieron en conocimiento de la Fiscalía de Menores. A raíz de esta denuncia, la otra hermana, que ya era mayor de edad en esa fecha, también acusó al padre de haberla violado cuando tenía 13 años.

La primera, que ahora tiene 16 años, quedó bajo la tutela de la Junta de Extremadura, que la representa como acusación en este procedimiento. La Abogacía de la Administración regional solicita para los padres -considera a la madre cooperadora necesaria- 18 años de cárcel (15 por un delito de agresión sexual continuada y 3 más por otro de maltrato habitual).

Por su parte, la abogada Pilar Martos, que ejerce la acusación particular de la otra hermana, pide los mismos años de prisión que el ministerio público.

Las acusaciones pública y particular reclaman, además, que sean indemnizadas con 60.000 euros cada una por los daños y secuelas.

El juicio prosigue este miércoles con las declaraciones de los forenses y los informes finales, tras lo que quedará visto para sentencia.