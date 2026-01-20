Al Maridi avanza una idea que representa su filosofía al cien por cien para el Carnaval de Badajoz

La murga Al Maridi afronta una nueva edición del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz con una apuesta clara por la esencia del grupo y la coherencia de su propuesta. Este año, como principal novedad, la agrupación ha decidido prescindir del sobrenombre con el que suele concurrir al certamen y presentarse simplemente como Al Maridi. “Creemos que la idea se representa perfectamente solo con el nombre”, explican desde dentro, convencidos de que el tipo y el mensaje hablan por sí solos.

En cuanto a la composición del grupo, no hay cambios sustanciales respecto a años anteriores. Al Maridi mantiene prácticamente intacta la formación que lleva más de quince años compartiendo escenario y ensayos. La única ausencia este año es la de Agu, bombo en ediciones anteriores, que no participa por motivos personales. “El resto seguimos igual”, señalan, destacando la estabilidad y el buen ambiente como una de las claves del sonido y la identidad de la murga.

Una idea muy esperada y 100% Al Maridi

Sin desvelar demasiado sobre el tipo de 2026, desde la murga avanzan que se trata de una idea que llevaba años rondando en el grupo y a la que tenían muchas ganas. “Representa nuestra filosofía al cien por cien”, aseguran, dejando claro que el proyecto nace desde dentro y responde a la manera de entender la murga que siempre han defendido.

La meta, como cada año, es hacer una actuación que guste al público y al propio grupo, disfrutando de la interacción que se genera en el teatro. “Por supuesto aspiramos a cantar el viernes de la final”, reconocen, aunque son conscientes de que el resultado no depende solo de ellos.

Al Maridi de 'abducidos' en 2024. / La Crónica de Badajoz

Actuar en el Teatro López de Ayala sigue siendo uno de los grandes alicientes del concurso. “Lo mejor es el propio teatro, los nervios, la adrenalina y la tensión del momento”, explica Alejandro Martín, uno de sus componentes. Como parte menos amable, señala lo encorsetado del certamen, especialmente en tiempos y requisitos técnicos.

Desde dentro, la murga apunta posibles mejoras, como reforzar el trabajo de los operarios del teatro, disponer de más espacio para escenografías y mejorar el acondicionamiento de los camerinos. También consideran que una de las mayores injusticias que se puede dar en el certamen es que el jurado "no se guíe de forma objetiva".

Letras, música y detalle

Al Maridi considera que su principal diferencia respecto a otras agrupaciones está en el cuidado extremo del aspecto musical y las letras, además de la estética, el tipo, los accesorios y la escenografía. “Queremos cuidar todo al detalle”, afirma Alejandro.

A la afición murguera, tanto a la que llena el López como a la que sigue el concurso desde casa, le piden atención a las letras y a la música, y que vivan su actuación como "una experiencia para disfrutar".

Al Maridi ensaya en su local de la barriada de Llera. De septiembre a diciembre lo hacen uno o dos días por semana, y a partir de diciembre intensifican hasta cinco días, incluyendo fines de semana cuando se acerca el concurso.

Alejandro, de Al Maridi, en su actuación de 2017 ('Paco Antena'). / Oto

Debutaron en 2010, con componentes procedentes en su mayoría de Marwan, además de integrantes de Los Niños y otras agrupaciones. Desde entonces, acumulan cinco primeros premios, tres segundos, varios terceros y han alcanzado la final en todas las ediciones salvo una.