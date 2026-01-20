Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Así se extrae el nenúfar del Guadiana en Badajoz
Tres equipos y uno de refuerzo trabajan dentro del cauce sacando lodo con agua y plantas que vierten en agujeros de antiguas graveras, que rellenan y sellan, sin riesgo de que vuelvan al río
Habla el presidente de la comisión que investigará el trágico accidente de Adamuz: "Las causas tienen que ver con la interacción entre los últimos ejes del Iryo y la infraestructura"
Ignacio Barrón encabeza el organismo independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes, que ya analiza las causas sobre el terreno y que, según afirma, "están relacionadas con la interacción de los ejes traseros del tren de Iryo con la vía"
Badajoz gana visibilidad turística con la renovación integral de su señalización patrimonial
Se han renovado 85 señales turísticas, adaptándolas a estándares de accesibilidad y utilidad, e incorporando códigos QR y tecnología NFC
Cinco personas heridas y evacuaciones preventivas tras el incendio en un bloque de pisos de Badajoz
Efectivos de bomberos, Policía Nacional, Local y sanitarios atendieron el fuego originado en una vivienda de un bloque de siete plantas en la barriada de San Fernando
La Universidad Popular de Badajoz enseñará a diseñar tatuajes o fabricar neones en su nueva programación
Oferta 27 cursos con más de 400 plazas disponibles en total
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La cofradía de Las Descalzas de Badajoz prescinde de la asociación de costaleros San José para sacar sus pasos
- El consejero de Economía visita el taller de Badajoz que diseña cascos para Marc Márquez, Carlos Sainz o Laia Sanz
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- Badajoz despierta con olor a migas y solidaridad