Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Tres equipos y uno de refuerzo trabajan dentro del cauce sacando lodo con agua y plantas que vierten en agujeros de antiguas graveras, que rellenan y sellan, sin riesgo de que vuelvan al río

Ignacio Barrón encabeza el organismo independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes, que ya analiza las causas sobre el terreno y que, según afirma, "están relacionadas con la interacción de los ejes traseros del tren de Iryo con la vía"

Se han renovado 85 señales turísticas, adaptándolas a estándares de accesibilidad y utilidad, e incorporando códigos QR y tecnología NFC

Efectivos de bomberos, Policía Nacional, Local y sanitarios atendieron el fuego originado en una vivienda de un bloque de siete plantas en la barriada de San Fernando

Oferta 27 cursos con más de 400 plazas disponibles en total