Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Vídeo | Labores de limpieza del nenúfar en el río Guadiana

Santi García

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Así se extrae el nenúfar del Guadiana en Badajoz

Tres equipos y uno de refuerzo trabajan dentro del cauce sacando lodo con agua y plantas que vierten en agujeros de antiguas graveras, que rellenan y sellan, sin riesgo de que vuelvan al río

Habla el presidente de la comisión que investigará el trágico accidente de Adamuz: "Las causas tienen que ver con la interacción entre los últimos ejes del Iryo y la infraestructura"

Ignacio Barrón encabeza el organismo independiente, aunque adscrito al Ministerio de Transportes, que ya analiza las causas sobre el terreno y que, según afirma, "están relacionadas con la interacción de los ejes traseros del tren de Iryo con la vía"

Badajoz gana visibilidad turística con la renovación integral de su señalización patrimonial

Se han renovado 85 señales turísticas, adaptándolas a estándares de accesibilidad y utilidad, e incorporando códigos QR y tecnología NFC

Cinco personas heridas y evacuaciones preventivas tras el incendio en un bloque de pisos de Badajoz

Efectivos de bomberos, Policía Nacional, Local y sanitarios atendieron el fuego originado en una vivienda de un bloque de siete plantas en la barriada de San Fernando

La Universidad Popular de Badajoz enseñará a diseñar tatuajes o fabricar neones en su nueva programación

Oferta 27 cursos con más de 400 plazas disponibles en total

