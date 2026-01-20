Récord total en El Faro: más visitas, más tiendas y 108 nuevos empleos en Badajoz

El centro comercial El Faro ha cerrado el año 2025 con un récord histórico de afluencias, al superar los 9,7 millones de visitas anuales. Este hito ha sido posible gracias a la evolución constante de su mix comercial, con un total de 22 operaciones a lo largo del año entre nuevas aperturas, reaperturas, ampliaciones y actualizaciones de concepto, así como al éxito de los eventos y campañas desarrolladas. Entre estas acciones, ha tenido un papel especialmente destacado la campaña de Navidad, que ha registrado 1,8 millones de visitas desde el inicio del alumbrado el pasado mes de noviembre, consolidándose como uno de los principales motores de afluencia del ejercicio.

Así, comparándolo con el año anterior, El Faro ha aumentado sus afluencias en un 21% remarcando su rol como motor económico y de empleo en la comunidad. En este sentido, durante este último año, con las aperturas, el centro comercial ha generado un total de 108 nuevos puestos, que se unen a los más de 1.100 puestos de trabajo directos con los que ya contaba el centro.

Desde la gerencia de El Faro, comentaban que “2025 ha sido un año de crecimiento en todos los sentidos, pero, sobre todo, un año en que nos hemos afianzado como dinamizador en la vida de la ciudad de Badajoz. El objetivo para 2026 es consolidar nuestro liderazgo, tanto por la calidad de la oferta como por la experiencia y el contenido diferencial que ofrecemos a nuestros visitantes.”

Mango, Lefties o Ale-Hop

Durante 2025, El Faro ha continuado reforzando su oferta en múltiples sectores, desde restauración, con la llegada de Floco, hasta moda, con incorporaciones como Mango, Scalpers Woman, RKS y Sprinter. A estas se suman otros refuerzos estratégicos como la llegada a la región de Fitness Park, el desembarco de Normal en Badajoz y la apertura de operadores locales como La Tarta de Oro, entre otros.

Asimismo, el centro ha llevado a cabo la modernización de locales emblemáticos como Primark y Belros, y ha atendido a algunas de las peticiones más demandadas por parte de los clientes como la ampliación de Stradivarius, que ha incorporado el concepto “colección total”. Entre las reinauguraciones, destaca la del nuevo Primor, ubicado junto a Lefties, que ocupa un espacio de 2.000 metros cuadrados y ofrece una experiencia de compra más amplia y renovada.

2025 también ha sido un año en que se ha apostado por la realización de eventos diferenciales que dinamizaran e hicieran del centro comercial algo que fuera más allá de una fantástica experiencia de compra, y convirtieran el centro en un lugar de encuentro para la provincia de Badajoz. Iniciativas como el evento deportivo ‘Zumbando’, este año a beneficio de AECC, el punto promocional “Alimentos de Extremadura” en colaboración con Avante y la Junta de Extremadura, o la campaña de concienciación “Zona Cero Pantallas” han consolidado a El Faro como un referente que apuesta por propuestas que conectan directamente con la comunidad y promueven valores de bienestar y colaboración.

A lo largo del año, el centro también ha acogido eventos gastronómicos de gran afluencia, como “The Champions Burger” o “El Reino del Oro”, que han permitido a miles de visitantes disfrutar de experiencias diferenciales en la ciudad. También, el programa ‘Summer Plan’ ha ofrecido una amplia agenda de actividades familiares en la zona de ocio y terrazas de El Patio, con música en directo, fiestas infantiles, deporte, magia y espectáculos circenses durante los fines de semana de julio y agosto.

El Faro (Badajoz). / Santi García

El inicio de 2026 estará marcado por nuevas incorporaciones a la oferta comercial, como la apertura de rótulos como Ale Hop en los primeros meses del año, en línea con la estrategia de mejora continua del centro.

Sobre el centro comercial El Faro

El Centro Comercial El Faro, inaugurado en 2012, es uno de los principales complejos comerciales de Extremadura y está ubicado en Badajoz, junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de la ciudad. Cuenta con más de 66.000 metros cuadrados de superficie comercial y una oferta compuesta por más de 100 establecimientos de moda, restauración, ocio y servicios, que incluyen marcas nacionales e internacionales.

El centro es propiedad de Castellana Properties y está gestionado por Cushman & Wakefield. Su actividad genera más de 1.200 puestos de trabajo y registra una afluencia anual superior a los 9 millones de visitas.

Además de su función comercial, El Faro acoge de forma regular actividades culturales, sociales y de entretenimiento, actuando como un espacio de uso cotidiano para residentes y visitantes de Badajoz y su área de influencia, incluido el entorno transfronterizo con Portugal.