Al Sport Extremadura se le empieza a poner cara de campeón

El Sport Extremadura logró en su último compromiso liguero una de esas victorias que sientan las bases de un campeonato. El equipo pacense logró imponerse al Femarguín SPAR Gran Canaria en El Vivero por 3-2, en un encuentro muy ajustado que se decidió en los instantes finales. Las pacenses supieron gestionar un partido con alternativas, en el que llegaron a dominar con claridad, vieron cómo su rival igualaba el marcador y acabaron decidiendo cerca del descuento para sumar tres puntos más a una temporada sobresaliente.

El equipo de Juan Carlos Antúnez salió con autoridad y esa superioridad inicial encontró pronto recompensa. Una acción de Amanda dentro del área fue sancionada con penalti y Karen Venica no falló desde los once metros para abrir el marcador. El control verdinegro se mantuvo durante toda la primera mitad, aunque sin ampliar diferencias antes del descanso.

Tras la reanudación, el Sport dio un paso al frente y logró el 2-0 gracias a un certero remate de cabeza de Ana Herrera, culminando un preciso centro desde la banda derecha de Amanda. Sin embargo, la reacción del conjunto canario fue inmediata. Marta Rodríguez transformó un penalti apenas dos minutos después y, poco más tarde, Correro aprovechó un error en la salida de balón para establecer el empate.

Con el 2-2, el choque entró en una fase más trabada, con menos ocasiones y mucha disputa en el centro del campo. Cuando el reparto de puntos parecía inevitable, el Sport encontró premio a su insistencia. En el minuto 90, un potente disparo lejano de Amanda se estrelló en el poste y Daysy, atenta al rechace, firmó el gol de la victoria.

El triunfo, unido a la derrota del Sporting Huelva, permite al Sport Extremadura ampliar su ventaja al frente de la clasificación hasta los diez puntos. La competición se detendrá ahora una semana antes de que las pacenses retomen la liga el 2 de febrero en su visita al Pozuelo.