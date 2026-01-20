Este miércoles
Tertulia sobre caza en Ámbito Cultural de Badajoz
El ponente es Carlos Tiburcio, campeón del mundo en la modalidad de San Humberto
La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este miércoles por la tarde (19.00 horas) la V Tertulia Cinegética organizada por la Asociación Española de Rehalas y Juvenex.
En esta ocasión, el invitado es Carlos Tiburcio Gragera (Puebla de la Calzada, 1970) de profesión bombero, cuya trayectoria profesional se ha forjado en el servicio y la primera línea de emergencia, formando parte de unidades como la unidad de buceo de rescate y rescate canino en escenarios de terremotos. Tiburcio cuenta con numerosos títulos en el panorama autonómico, nacional e internacional de caza, uno de los más destacados, el de campeón del mundo en la modalidad de San Humberto.
Esta charla se enmarca en el ciclo de tertulias de caza divulgativas, donde se abordan diferentes temas y en el que personalidades relevantes en el mundo cinegético comparten sus conocimientos y experiencias con los aficionados. Para dinamizar estas sesiones, el público puede realizar a los invitados preguntas para encontrar respuestas a sus curiosidades e inquietudes.
Los organizadores de este ciclo de tertulias ya tienen preparados más encuentros de este tipo para los próximos meses, en los que participarán expertos naturalistas y gestores del panorama nacional, que ofrecerán una visión desde otro punto de vista de la naturaleza y del entorno rural donde se desarrolla la actividad cinegética.
