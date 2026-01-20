Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ciclismo | Open Extremadura XCO

Vizcaíno y Tejada elevan el nivel para el Kazajoz

El equipo pacense dominó en el Open de Extremadura XCO celebrado en Quintana

David Vizcaíno durante la prueba.

David Vizcaíno durante la prueba. / Foto cedida

Redacción

Badajoz

El Open de Extremadura XCO confirmó en Quintana de la Serena el excelente momento que atraviesa el ciclismo de montaña pacense. La segunda cita del calendario reunió a más de 250 corredores, una cifra récord que vuelve a reflejar el crecimiento y el interés de los clubes en la disciplina olímpica.

En el plano deportivo, la prueba tuvo como protagonista al Kazajoz. El club pacense volvió a imponer su autoridad con las victorias absolutas de David Vizcaíno y Carla Tejada, que se mostraron muy sólidos en un circuito exigente y con un alto nivel competitivo. Ambos corredores marcaron diferencias desde los primeros compases y gestionaron con solvencia una carrera intensa y disputada.

Los resultados refuerzan la posición del Kazajoz como referente del XCO extremeño. El club mantiene una apuesta decidida por esta modalidad, sustentada en una estructura que abarca desde la base hasta el alto nivel, y que recientemente se ha visto reforzada con la puesta en marcha de su equipo profesional.

El Open de Extremadura XCO afronta ahora su desenlace. La última prueba del circuito se disputará el próximo 1 de febrero en el XCO Castillo de Montánchez, una cita clave que servirá también como antesala del inicio del calendario internacional para la estructura XCO del club pacense.

