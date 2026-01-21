Debate
Aprende de física y el caos determinista este jueves en Badajoz
La conferencia será en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, impartida por Ricardo Chacón
Este jueves 22 de enero, a las 19.00 horas, en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, en Badajoz, tendrá lugar la conferencia ‘Física sin ecuaciones. Caos determinista: del péndulo al cambio climático’, impartida por Ricardo Chacón García.
Sencillo y ameno
Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Extremadura, acercará a los asistentes de forma sencilla y amena al fascinante mundo del caos determinista, desde sistemas tan cotidianos como un péndulo hasta fenómenos complejos como el cambio climático.
La presentación estará a cargo de Francisco Cuadros Blázquez, Director de la Sección de Ciencia de la RSEEAP, quien introducirá al ponente y al tema. Esta charla divulgativa promete abrir una ventana al universo de la física, explicada sin fórmulas pero con mucha pasión y claridad. La sesión podrá seguirse en directo mediante streaming a través del canal oficial de YouTube de la RSEEAP.
