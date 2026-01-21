Aprende de física y el caos determinista este jueves en Badajoz

Este jueves 22 de enero, a las 19.00 horas, en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País, en Badajoz, tendrá lugar la conferencia ‘Física sin ecuaciones. Caos determinista: del péndulo al cambio climático’, impartida por Ricardo Chacón García.

Sencillo y ameno

Catedrático del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Extremadura, acercará a los asistentes de forma sencilla y amena al fascinante mundo del caos determinista, desde sistemas tan cotidianos como un péndulo hasta fenómenos complejos como el cambio climático.

Noticias relacionadas

La presentación estará a cargo de Francisco Cuadros Blázquez, Director de la Sección de Ciencia de la RSEEAP, quien introducirá al ponente y al tema. Esta charla divulgativa promete abrir una ventana al universo de la física, explicada sin fórmulas pero con mucha pasión y claridad. La sesión podrá seguirse en directo mediante streaming a través del canal oficial de YouTube de la RSEEAP.