Colba 2026
El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas
Los interesados pueden inscribirse hasta el 9 de febrero y los alumnos pueden optar a becas
El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, ha abierto el plazo de inscripción del proyecto 'Conectando Oportunidades Laborales en Badajoz (Colba) 2026', que incluye 11 cursos destinados a mejorar la empleabilidad de los colectivos "más alejados del mercado laboral".
Hay 165 plazas (15 por curso) y los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 9 de febrero.
De las 11 acciones formativas que se ofertan, 7 permitirán a los alumnos obtener certificados de profesionalidad. Son los de Conducción profesional de vehículos, turismos y furgonetas; Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales; Gestión de llamadas de teleasistencia; Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales; Operaciones básicas de catering; y Vigilancia, seguridad privada y protección de personas.
Los otros cuatro cursos ofertados son Carné de instalaciones térmicas en edificios (RITE); Oficios de albañilería; Atención al cliente (portugués); y Alfabetización digital básica para el empleo.
El proyecto Colba -que ya se inició en 2025 y ahora continúa- es una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Programa Efeso), que tiene como objetivo impulsar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la empleabilidad de los colectivos más alejados del mercado laboral, mediante la realización de Itinerarios formativos.
"La mejora de la empleabilidad constituye una prioridad estratégica para garantizar el futuro de la ciudad. En este sentido, la selección de itinerarios formativos está orientada a facilitar el acceso de los participantes a certificados de profesionalidad que aportan mayores y mejores salidas laborales", destaca el ayuntamiento.
Becas
Para motivar, incentivar y facilitar la participación en el programa, los alumnos que finalicen íntegramente su itinerario formativo podrán optar a una beca, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.
Las solicitudes se deben presentar de forma telemática a través de la página web www.aytobadajoz.es/proyecto-colba.
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país