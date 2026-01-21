El Ayuntamiento de Badajoz abre el plazo de 11 cursos formativos para colectivos vulnerables: hay 165 plazas

El Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, ha abierto el plazo de inscripción del proyecto 'Conectando Oportunidades Laborales en Badajoz (Colba) 2026', que incluye 11 cursos destinados a mejorar la empleabilidad de los colectivos "más alejados del mercado laboral".

Hay 165 plazas (15 por curso) y los interesados pueden inscribirse hasta el próximo 9 de febrero.

De las 11 acciones formativas que se ofertan, 7 permitirán a los alumnos obtener certificados de profesionalidad. Son los de Conducción profesional de vehículos, turismos y furgonetas; Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales; Gestión de llamadas de teleasistencia; Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil; Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales; Operaciones básicas de catering; y Vigilancia, seguridad privada y protección de personas.

Los otros cuatro cursos ofertados son Carné de instalaciones térmicas en edificios (RITE); Oficios de albañilería; Atención al cliente (portugués); y Alfabetización digital básica para el empleo.

El proyecto Colba -que ya se inició en 2025 y ahora continúa- es una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Programa Efeso), que tiene como objetivo impulsar la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la empleabilidad de los colectivos más alejados del mercado laboral, mediante la realización de Itinerarios formativos.

"La mejora de la empleabilidad constituye una prioridad estratégica para garantizar el futuro de la ciudad. En este sentido, la selección de itinerarios formativos está orientada a facilitar el acceso de los participantes a certificados de profesionalidad que aportan mayores y mejores salidas laborales", destaca el ayuntamiento.

Becas

Para motivar, incentivar y facilitar la participación en el programa, los alumnos que finalicen íntegramente su itinerario formativo podrán optar a una beca, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Noticias relacionadas

Las solicitudes se deben presentar de forma telemática a través de la página web www.aytobadajoz.es/proyecto-colba.