El Carnaval de Badajoz 2026 ya tiene sus jurados, estos son sus componentes

Llega uno de los momentos más esperados por todos los carnavaleros que concursan en el Carnaval de Badajoz, conocer quiénes juzgarán su trabajo. La Concejalía de Ferias y Fiestas ha dado a conocer quiénes formarán parte de los distintos jurados que valorarán los concursos oficiales.

Desde la concejalía señalan que es un "equipo integrado por profesionales de la música, las artes escénicas y el propio Carnaval". Todos ellos, añaden que tienen "una amplia trayectoria y conocimiento de la fiesta" y que afrontan esta responsabilidad con "rigor, compromiso e ilusión".

Jurado del Comba 2026

El jurado del Concurso de Murgas de Badajoz estará presidido por Francisco Javier Ledo Sousa 'Curro'. Este histórico murguero es considerado por muchos como referente del concurso desde sus inicios. Fue fundador y componente de Taways y miembro de murgas tan emblemáticas como Al Maridi o Marwan. Ha pasado por muchas responsabilidades dentro de las agrupaciones y destaca su papel como letrista, diseñador de escenografía y vestuario. En su haber tiene varios primeros premios y también segundas posiciones. Además, ha colaborado con diversos medios de comunicación como comentarista del Comba algo que le "permite aportar una visión amplia, experta y equilibrada", asegura Ferias y Fiestas.

El recién nombrado presidente del jurado de las murgas afronta esta novedosa tarea para él con mucha alegría: "Estoy muy contento, es como un reconocimiendo y un honor", explica a La Crónica de Badajoz. Él asemeja esta labor a la sensación que pueden tener los murgueros al llegar a la final. Esta felicidad que siente dice que es compartida por el resto de miembros del jurado que sí valorarán con puntos, el presidente solo tiene voz, en el Comba: "Están muy contentos y ya compartimos un grupo en Whats App en el que hablamos casi a diario". Ledo Sousa asegura que quiere que el público vea a este equipo como un jurado compacto: "Queremos transmitir confianza y solidez".

Su principal objetivo es "hacer el fallo más objetivo posible" y espera que su valoración sea, sobre todo, "justa".

Completan el jurado de las murgas

Ese grupo que acompañará a Curro de Taways, como es conocido en el mundo carnavalero, será el siguiente: David Falero, docente y murguero. Fue uno de los fundadores de Titirimundi y posteriormente formó parte de Pixa a la Fulaneska. En esta última agrupación fue componente y letrista. En las últimas ediciones ha comentado el concurso en medios de comunicación "aportando análisis y conocimiento del concurso".

Esther Labadiño González. Es profesora de música y de guitarra con estudios superiores en el conservatorio de Badajoz. Además, es cantautora. Forma parte de la Asociación de Profesionales de la Educación Musical en Extremadura (APEMEX) y es coordinadora de proyectos de innovación educativa y artística. En el jurado combinará su perfil pedagógico con su experiencia como murguera, ya que durante años fue componente de La Galera y en la actualidad integra 20 D'Copas, murga callejera.

José Antonio Linares Murillo. Este pacense está ligado al carnaval desde la infancia. Durante más de una década formó parte de agrupaciones como Titirimundi, Pixa a la Fulaneska o Marwan. Tiene una especial atención en la puesta en escena, la escenografía, el vestuario y el trabajo de interpretación, ya que tiene formación en artes escénicas. Su manera de entender el Carnaval es "exigente, pedagógica y profundamente respetuosa con la fiesta", definen desde la concejalía.

Juan Rodríguez Blanco 'Juanito'. Tiene una dilatada trayectoria en el mundo de las murgas. Es guitarrista e hijo de murguero inició su carrera en 2003 con La Caidita y continuó en grupos como Los Peleles, No Somos Nadie, 20 D'Copas y Los Chungos. La última vez que participó fue en 2023.

Daniel López Luna 'Dani Luna'. Es maestro de música en Los Salesianos y reconocido murguero con una extensa carrera sobre las tablas del López de Ayala. Esta está avalada por dos primeros premios y muchas presencias en la gran final del viernes. Ha sido autor y componente de agrupaciones como Taways, Marwan, Al Maridi, La Coracha o Los Muraniños con los que actuó en 2025. Según indican desde la concejalía, afronta "este nuevo reto con la responsabilidad que exige contribuir a la continuidad y la calidad del Carnaval de Badajoz".

Completa el jurado Ana María Alcántara Fernández 'Ana Alcántara'. También es docente, excomponente de la primera murga femenina, Las Nenukas. Aunque dejó de participar en el concurso en 2012 ha permanecido muy vinculada al Carnaval como aficionada y colaboradora en medios.

Paco González al frente de valorar las comparsas

De igual manera, la concejalía ha dado a conocer la composición del jurado encargado de valorar el Desfile Infantil, el Gran Desfile del Carnaval y el Desfile del Entierro de la Sardina. Ferias y Fiestas define al grupo encargado de juzgar como "un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la música, la danza, el diseño, las artes plásticas y la gestión cultural".

El presidente del jurado volverá a ser Paco González Gómez. Este carnavalero tiene más de veinte años de experiencia en el Carnaval de Badajoz y ejercerá esta función por tercera edición consecutiva.

Paco González, presidente del jurado de los desfiles de comparsas del Carnaval de Badajoz 2026. / Facebook

Miembros del jurado de comparsas

El apartado musical estará valorado por Ibes Magora, músico y productor con formación superior en piano, composición y producción musical, con una amplia trayectoria en estudios de grabación y proyectos artísticos. Jesús Barragán Moral, trompetista con titulación profesional y superior por los conservatorios de Almendralejo y Badajoz. Y Jesús Ramallo García, percusionista con formación musical desde la infancia, experiencia docente en escuelas municipales y trayectoria profesional en agrupaciones musicales de referencia.

La coreografía será evaluada por Sandra González Montero, bailaora y coreógrafa con formación junto a destacados referentes del flamenco y campeona de Europa en 2020. Cristina Figuero Expósito, especialista en actividades coreografiadas, bailes latinos y animación de eventos. Y Luis María López Vaquerizo, coreógrafo y creador con una sólida formación nacional e internacional, fundador de proyectos escénicos innovadores y con experiencia como jurado y formador profesional.

En el apartado de disfraz, gorro y maquillaje, el jurado contará con María Francisca Montero Monroy, diseñadora y patronista con una extensa trayectoria en alta costura, moda flamenca y vestuario escénico. Con Beatriz Gallego Sola, licenciada en Bellas Artes, especializada en escultura, restauración y escenografía. Y con Ana Belén Mendo Burguete, maquilladora profesional con más de quince años de experiencia en espectáculos, eventos y caracterización artística.

Los estandartes serán valorados por Agustín Garriga Botello, ilustrador y diseñador gráfico con una amplia carrera en editoriales, agencias y proyectos culturales, y por Fernando Segador Rodríguez 'Fernando Sembrador', artista multidisciplinar y creador visual, autor de proyectos icónicos vinculados a la identidad extremeña y con una destacada proyección creativa.

La valoración de los artefactos corresponderá a José Manuel Gamero Gil, artista plástico y escultor con obra pública de referencia en la ciudad y una intensa labor docente y creativa. Sandra Torrescusa García, graduada en Educación Primaria con experiencia en organización de eventos. Y Álvaro Indias Salguero, creador de contenido y maker especializado en fabricación digital y creatividad aplicada, con pasado murguero en el Carnaval de Badajoz.

El jurado de comparsas estará completado como observadores por Isabel Redondo García y Ángel María Sotoca Osorio, mientras que el control de tiempos recaerá en María del Carmen Provencio Vidarte, Lucía González Rodríguez, Rosa María Reguera, José María Embid Pérez, Paula Thovar Santos y Julián Soriano Montero.

El funcionario del ayuntamiento Juan Carlos González, será el secretario de los jurados.

El consistorio destaca que se trata de un jurado plural, experimentado y profundamente vinculado al Carnaval de Badajoz, que asume "su función con profesionalidad, objetividad y una especial ilusión por contribuir al prestigio y buen desarrollo de los concursos de Carnaval".