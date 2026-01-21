Condenado por abusar sexualmente de su sobrina nieta de 9 años con síndrome de Down en Badajoz

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 4 años de cárcel a un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina nieta con síndrome de Down, que tenía 9 años cuando sucedieron los hechos.

El tribunal ha dictado sentencia de conformidad tras el acuerdo alcanzado por la fiscalía, la acusación particular, ejercida por Manuel Guerrero, y la defensa, en manos de María Teresa Cabeza de Herrera. Al acusado, de 75 años, se le ha aplicado la atenuante analógica de confesión, ya que reconoció los hechos desde la fase de instrucción, lo que ha rebajado la pena de prisión.

También ha sido condenado a pagar 10.000 euros a la víctima por daños morales y se le prohíbe acercarse o comunicarse con ella durante un periodo de 9 años.

El ministerio público y el abogado de la acusación particular solicitaban 6 años de cárcel y 4.000 y 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, respectivamente, mientras que la defensa, tras el reconocimiento de los hechos por parte de su cliente, planteó desde el inicio la posibilidad de alcanzar un acuerdo, como finalmente ha ocurrido.

Los hechos sucedieron durante el verano de 2022 en el domicilio de la abuela de la menor, de la que el condenado es hermano. Fue cuatro meses después cuando el padre de la niña, al conocer lo ocurrido, interpuso una denuncia por la conducta del tío abuelo, que la abuela y la madre de la víctima habían "silenciado", según la acusación particular. En esos momentos, la custodia la tenía esta última, pero en abril de 2024 se le concedió al progenitor.

El hombre fue detenido y reconoció los hechos, pero ni ingresó en prisión ni se dictó orden de alejamiento hacia su sobrina nieta.

Orden de busca y captura

El juicio por estos hechos estaba previsto el pasado 3 de diciembre, pero se tuvo que suspender por la incomparecencia del acusado. La Audiencia dictó entonces orden de busca, detención e ingreso en prisión provisional del investigado, que fue localizado en una residencia de mayores, hasta la nueva vista, que estaba señalada este lunes, pero que no ha tenido que celebrarse finalmente al haberse llegado a un acuerdo previo.

Las cinco semanas que ha pasado en el centro penitenciario de Badajoz se descontará de la pena de cárcel impuesta.