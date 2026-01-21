Convocan una concentración ciudadana el 28 de enero contra el "basurazo": "Vamos a llegar hasta el final"

La tasa de basura sigue dando que hablar en Badajoz y miles de personas se resisten a abonarla porque consideran que es injusto el cálculo que se ha hecho de la parte variable, regulado por parte del ayuntamiento sobre el número de metros cuadrados que tiene cada inmueble. Esto se evidencia también en los colectivos ciudadanos y de consumidores que desde que se anunció la implantación de este gravamen se opusieron: la Federación de Asociaciones Vecinales Siglo XXI, Facua Extremadura y la Plataforma de Núcleos Urbanos Secundarios de la ciudad. Este grupo de colectivos da un paso más y convoca una concentración ciudadana el próximo 28 de enero a las 19.00 horas en la plaza de España, frente al palacio municipal.

"Ante las preguntas de muchos ciudadanos sobre qué más pasos dar los convocantes hemos determinado varias acciones", ha explicado Anselmo Solana, presidente de la federación, en la rueda de prensa en la que han anunciado las nuevas movilizaciones.

Esperan miles de personas

Estos colectivos señalan que la intención es que el próximo miércoles "participen miles de personas" visibilizando su negativa a la nueva tasa. En concreto, Solana cifra en "4.000 personas" para que la concentración fuera considerada como "fabulosa". Por ello, invitan a que la ciudadanía se movilice y que "participen miles de personas, aunque sean días previos al Carnaval".

La federación tiene puesta la mirada en las más de 8.000 personas que presentaron recursos contra el "basurazo", como estos colectivos nombran a la tasa. "Invitamos a las 8.000 personas que hayan presentado recursos, pero también al resto de ciudadanía", dice Anselmo Solana.

Para movilizar a los pacenses publicitarán la cita a través de las redes sociales y "personalmente repartiendo octavillas en el mercadillo y en el estadio Nuevo Vivero". Con el mismo fin, el lunes y el martes un coche con megafonía recorrerá las calles de la ciudad.

En esta ocasión, también se suma como entidad participante la Organización de Profesionales, Autónomos y Emprendedores de Extremadura (Opaex) en Badajoz, su representante Inmaculada Marín, ha querido destacar la importancia de esta cita y ha animado a los autónomos de la ciudad a "que hagan un esfuerzo para estar", ya que según dice, van "a pagar dos veces" esta tasa: una en casa y otra en el negocio.

"Llegarán al final", a los tribunales

De esta misma forma, el presidente de Facua Extremadura, José Manuel Núñez, ha anunciado que van "a recurrir a los tribunales", concretamente al contencioso-administrativo y aseguran que se "llegará al final". El responsable de la asociación de consumidores asegura que la movilización y reacción social que se ha generado en la ciudad ha sido muy superior a la del resto de territorios en el país: "En Badajoz se han recogido más recursos y más protestas contra el despropósito del basurazo", ha señalado.

Aunque los colectivos consideran que estas no han sido suficientes para parar este nuevo impuesto. Núñez ha asegurado que "si es necesario Facua Extremadura se hundirá económicamente" para defender los derechos de los consumidores de Badajoz.

El presidente de Facua afirma que "los políticos están retando a que se acuda a los tribunales" y van a recogerle el guante. Quieren "agotar todas las vías para que esta injusticia sea reconducida y escuchen al pueblo", ha señalado Núñez.

Esta reclamación legal se "actuaría contra la liquidación de la tasa", pero también los criterios que se han seguido para definirla. Desde los colectivos señalan que está compuesta por una tarifa fija y una variable, es la segunda la que han pedido desde hace más de un año que se calculara con base en el número de habitantes que residen en cada hogar. Esto ha sido rechazado y el equipo de Gobierno ha reincidido en que se ha realizado en base a los criterios que han visto oportunos los técnicos municipales.

Pese a ello, los colectivos convocantes vuelven a reclamar al ayuntamiento esta modificación porque aún "tiene tiempo de reformularla ahora que están elaborando los presupuestos", ha dicho Anselmo Solana.