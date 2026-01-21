Misa en Badajoz por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. La ceremonia, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, tendrá lugar el próximo domingo 25 de enero a las 12.00 horas en la Catedral de la capital pacense.

En un mensaje publicado en redes sociales, Rodríguez Carballo afirma que "la Iglesia que peregrina en Mérida-Badajoz, se une al luto nacional por la tragedia ferroviaria" vivido cerca de Córdoba.

Para las familias afectadas

"Nos unimos de modo particular a las familias afectadas, a los enfermos que están en los hospitales, algunos en situación crítica, nos unimos a las familias que han perdido a sus seres queridos. Como Iglesia nos unimos a través de la oración y, cómo no, queremos mostrar la cercanía espiritual a todos los afectados", apunta.

Así, transmite la "cercanía" de la Iglesia en Mérida-Badajoz a las víctimas y sus allegados, e invita a toda la comunidad diocesana a orar por ellos.

"Ángeles de la guarda"

En una carta dirigida a los sacerdotes, anima asimismo a intensificar la oración personal y comunitaria por todos los difuntos y damnificados y por todos aquellos que se han convertido en "ángeles de la guarda" en esta "terrible" situación.

Noticias relacionadas

"Os ruego que tengáis muy presente esta intención, de modo particular en la celebración de la Eucaristía y que, en la oración de los fieles, os hagáis portavoces del dolor de tantos hermanos nuestros", asevera.