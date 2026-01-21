Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La institución provincial señala que el proyecto está estancando mientras que el consistorio asegura que ha ofrecido varios espacios, pero no han sido aceptados

El acusado, de 75 años, reconoció los hechos desde el principio y se le ha aplicado la atenuante de confesión, lo que ha rebajado la pena de cárcel a 4 años

En su taller recibe encargos de todo tipo y se enfrenta a los apuros de última hora, demostrando su dedicación por la fiesta: "A veces sigo cosiendo hasta las cinco de la madrugada, todo sea por el Carnaval", indica

La madre, que está procesada como cómplice en esta causa, vuelve a cambiar su versión y dice que cree a su marido, pero reconoce que le tiene «miedo». El padre mantiene su inocencia y asegura que sus hijas han confabulado contra él. La fiscalía pide 30 años de cárcel para él y 24 años y 10 meses para ella

Noticias relacionadas

Es una de las tres peticiones de Apamex, que además urge un ascensor en el Museo Arqueológico