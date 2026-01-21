Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Uno de los terrenos seleccionados era junto a la sede del CPEI en la carretera de Cáceres en Badajoz.

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Paralizada la nueva escuela taurina de la Diputación de Badajoz por discrepancias en los terrenos elegidos

La institución provincial señala que el proyecto está estancando mientras que el consistorio asegura que ha ofrecido varios espacios, pero no han sido aceptados

Condenado por abusar sexualmente de su sobrina nieta de 9 años con síndrome de Down en Badajoz

El acusado, de 75 años, reconoció los hechos desde el principio y se le ha aplicado la atenuante de confesión, lo que ha rebajado la pena de cárcel a 4 años

Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”

En su taller recibe encargos de todo tipo y se enfrenta a los apuros de última hora, demostrando su dedicación por la fiesta: "A veces sigo cosiendo hasta las cinco de la madrugada, todo sea por el Carnaval", indica

Juicio en la Audiencia de Badajoz: las hijas del matrimonio acusado de agredirlas sexualmente narran un "infierno"

La madre, que está procesada como cómplice en esta causa, vuelve a cambiar su versión y dice que cree a su marido, pero reconoce que le tiene «miedo». El padre mantiene su inocencia y asegura que sus hijas han confabulado contra él. La fiscalía pide 30 años de cárcel para él y 24 años y 10 meses para ella

El adarve de la Alcazaba de Badajoz ya tiene un tramo accesible

Es una de las tres peticiones de Apamex, que además urge un ascensor en el Museo Arqueológico

