Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Paralizada la nueva escuela taurina de la Diputación de Badajoz por discrepancias en los terrenos elegidos
La institución provincial señala que el proyecto está estancando mientras que el consistorio asegura que ha ofrecido varios espacios, pero no han sido aceptados
Condenado por abusar sexualmente de su sobrina nieta de 9 años con síndrome de Down en Badajoz
El acusado, de 75 años, reconoció los hechos desde el principio y se le ha aplicado la atenuante de confesión, lo que ha rebajado la pena de cárcel a 4 años
Juani Barroso, de Badajoz: “Las modistas somos la mano derecha de las comparsas”
En su taller recibe encargos de todo tipo y se enfrenta a los apuros de última hora, demostrando su dedicación por la fiesta: "A veces sigo cosiendo hasta las cinco de la madrugada, todo sea por el Carnaval", indica
Juicio en la Audiencia de Badajoz: las hijas del matrimonio acusado de agredirlas sexualmente narran un "infierno"
La madre, que está procesada como cómplice en esta causa, vuelve a cambiar su versión y dice que cree a su marido, pero reconoce que le tiene «miedo». El padre mantiene su inocencia y asegura que sus hijas han confabulado contra él. La fiscalía pide 30 años de cárcel para él y 24 años y 10 meses para ella
El adarve de la Alcazaba de Badajoz ya tiene un tramo accesible
Es una de las tres peticiones de Apamex, que además urge un ascensor en el Museo Arqueológico
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país