Paralizada la nueva escuela taurina de la Diputación de Badajoz por discrepancias en los terrenos elegidos

La Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz continuará impartiendo sus clases en la plaza de toros pacense. La intención de la institución provincial es construir unas instalaciones propias para dotarlas de los equipamientos necesarios para poder ofertar una formación mucho más adecuada. Pese a tener proyectada la idea de crear un nuevo edificio para ello, este se encuentra paralizada porque el Ayuntamiento de Badajoz no ha cedido los terrenos escogidos por la diputación.

La idea de independizar la escuela del coso de Pardaleras lleva encima de la mesa desde hace más de dos años. En los presupuestos del 2025, la diputación consignó una partida presupuestaria para la redacción del proyecto técnico, en total 80.000 euros, pero no se han podido invertir por no disponer de los terrenos definitivos.

Los trámites administrativos

Según ha podido conocer este diario, la diputación trasladó al ayuntamiento la idea del proyecto y seleccionó una serie de parcelas municipales que podrían adecuarse a las necesidades de las nuevas infraestructuras. En este punto se quedó la iniciativa. Como han confirmado fuentes conocedoras de la misma, la predisposición del equipo de Gobierno no es la óptima para continuar con ella.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz asegura que "ha ofrecido varios espacios" para poder ejecutar esta infraestructura novedosa para la ciudad, pero no han sido aceptados. Aun así, desde el consistorio afirman que se "sigue trabajando en ello".

Como ya informó este diario, la nueva sede de la escuela taurina requeriría más de 7.500 metros cuadrados para poder ejecutarla. Se analizaron distintos terrenos que se adaptaban a los planes que se querían desarrollar, pero destacaba uno sobre el resto. Se trata de una parcela "de uso dotacional" que se encuentra en las inmediaciones de la sede del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) en la capital pacense.

Las fuentes consultadas señalan que esta ubicación tiene grandes puntos a favor como la gran extensión de terrenos, la posibilidad de crear un parking, la facilidad para salir a cualquier carretera o la cercanía del parque móvil de la diputación. Además, es un terreno que ya está urbanizado con acceso a los suministros básicos como son la red de abastecimiento, de aguas residuales y de electricidad.

Esto, además, se suma a la pretensión que tenía el patronato de tauromaquia de que los nuevos edificios no salieran del casco urbano para facilitar la llegada de los 50 alumnos que van desde los 10 a los 20 años. La diputación tiene terrenos disponibles en los que poder construirse estas infraestructuras, pero entienden que la lejanía de la ciudad supone un impedimento. Los trámites de la institución provincial se iniciaron hace un año cuando comenzaron a realizar los estudios técnicos pertinentes para adaptar algunos de los terrenos a las necesidades.

El diseño de las instalaciones

El patronato informó a este diario cuando se dio a conocer el proyecto que la nueva escuela ya contaba con un diseño de espacios más o menos definido. Entre otras dependencias, tendrían una plaza de tientas que, no sería una plaza de toros como tal, pero sí contaría con graderío y una extensión necesaria para las clases. Incorporarán este elemento porque según destacaban desde la propia escuela los alumnos necesitan estar en el terreno y "entrenar lo más real posible".

Además, incluiría un polideportivo, una enfermería, varias aulas para las clases teóricas, despachos para los profesores y también para los trabajadores del patronato que hasta la fecha trabajan en unas oficinas en la plaza de San Atón.

Hasta la fecha, las clases se imparten en el coso pacense en donde cuentan con aulas para la teoría, aunque se trata de una adaptación de una plaza de toros en la que poder enseñar, por lo que las condiciones de los alumnos pueden ser mucho mejores. La diputación, a través del patronato, paga un alquiler anual por usar estas instalaciones lo que hace que piensen que muchas veces compense la inversión y tener unas instalaciones propias adaptadas a las necesidades reales.

Los tiempos

El cronograma que barajaba la diputación era que "en tres años pudieran estar completadas las nuevas instalaciones". Por ello, destinaron 80.000 euros en los presupuestos del 2025 e iban a destinar la misma cantidad para el ejercicio en curso. Esto se canceló ante la inactividad de la iniciativa para no tener dinero paralizado sin poder invertir en otros conceptos. Tampoco se avanzó en el proyecto técnico al no tener unos terrenos elegidos con exactitud.

La idea que tenían era que año a año se fuera dotando y que "quizás se hubiera hecho realidad en un máximo de tres años". Ante esta falta de acuerdo, el patronato se centra en la actividad diaria de la escuela y en seguir trabajando por el desarrollo de la tauromaquia aunque no cesan en su interés de crear un nuevo centro de formación para dotarla de mejores infraestructuras.