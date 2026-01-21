Durante esta mañana
Operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz
Los agentes han registrado, al menos, una vivienda de la calle Guadalquivir
La Guardia Civil tiene en marcha en estos momentos una operación en la barriada pacense de Santa Engracia, también conocida como Las 800, donde, al menos se ha llevado a cabo el registro de una vivienda de la calle Guadalquivir, según testimonios recogidos por este diario.
Al frente de la actuación está la Guardia Civil de Cáceres, que, por ahora, no ofrece más detalles por estar aún abierto el operativo.
Sorprende a los vecinos
Los agentes, con apoyo de compañeros de Badajoz, se han desplegado esta mañana en el entorno de esta calle, donde el dispositivo está sorprendiendo a muchos vecinos que salían de casa a trabajar.
Según fuentes consultadas, la operación no estaría relacionada con la droga, aunque fuentes oficiales no confirman este extremo y se limitan a señalar que se informará de la intervención una vez concluya la investigación.
- Udaco se despide de Badajoz después de 60 años de historia
- Cerca de 400 firmas para que el desfile final del Carnaval de Badajoz de Valdepasillas se celebre en Sinforiano Madroñero
- La Diputación de Badajoz se plantea auditar a qué se destina su aportación económica a la Escuela de Artes y Oficios
- Roban en un piso del centro de Badajoz: los ladrones entraron mientras la dueña hacía la compra
- Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de enero
- El hijo de la mujer fallecida en Badajoz tras una paliza de su marido: 'No sabían vivir sin esa violencia
- El PP de Badajoz aboga por derogar la actual Ley de Vivienda y por aprobar una norma contra la ocupación ilegal
- La Diputación de Badajoz, tercera administración local con menor periodo de pago a proveedores de todo el país