Operación de la Guardia Civil de Cáceres en Las 800 de Badajoz

La Guardia Civil tiene en marcha en estos momentos una operación en la barriada pacense de Santa Engracia, también conocida como Las 800, donde, al menos se ha llevado a cabo el registro de una vivienda de la calle Guadalquivir, según testimonios recogidos por este diario.

Al frente de la actuación está la Guardia Civil de Cáceres, que, por ahora, no ofrece más detalles por estar aún abierto el operativo.

Sorprende a los vecinos

Los agentes, con apoyo de compañeros de Badajoz, se han desplegado esta mañana en el entorno de esta calle, donde el dispositivo está sorprendiendo a muchos vecinos que salían de casa a trabajar.

Según fuentes consultadas, la operación no estaría relacionada con la droga, aunque fuentes oficiales no confirman este extremo y se limitan a señalar que se informará de la intervención una vez concluya la investigación.