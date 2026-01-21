La relación entre la IA y la educación, este jueves en Fundación CB

Fundación CB y la Fundación Juan Uña celebrarán este jueves 22 de enero, de 19.00 a 20.00 horas en su sede, Montesinos 22, Badajoz, otro capítulo de su serie de conferencias, ‘La Educación a debate’, en esta ocasión teniendo como protagonista al especialista en innovación educativa, Carlos Magro Mazo, quien hablará sobre el uso de la IA en la educación.

Costuras "invisibles"

En concreto, el especialista hablará sobre la idea de que la inteligencia artificial "no revolucionará la educación como se nos pretende vender". Partiendo de revelar las costuras invisibles de la IA que ponen en riesgo el aprendizaje y la enseñanza, se gira el foco hacia donde sí merece la pena orientar el potencial de la inteligencia artificial para la educación que queremos, la educación que "necesitamos como sociedad".

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, y es un evento que se presenta para todos los públicos.