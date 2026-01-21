Estas son las ayudas para rehabilitación que ofrece el Ayuntamiento de Badajoz en el Casco Antiguo

Quien tenga previsto rehabilitar una vivienda, un local comercial o una fachada en el Casco Antiguo de Badajoz podrá aspirar a las ayudas que concede el ayuntamiento pacense en una nueva edición del Programa Municipal de Ayudas a la Rehabilitación y Revitalización, que cuenta con una dotación de 250.000 euros.

Durante el pasado año 2025, este programa, que depende de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) intervino en la rehabilitación de 73 viviendas, 13 fachadas y 2 locales.

Según asegura el ayuntamiento a través de una nota, la dotación presupuestaria de este programa ha ido ascendiendo y ya ha alcanzado un millar de actuaciones en el centro histórico, que han generado una inversión global de 13.822.124,85 euros.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado esta semana la tramitación de la apertura de nueva convocatoria del Programa Municipal de Ayudas a la Rehabilitación y Revitalización del Casco Antiguo con una nueva dotación. Un programa de ayudas económicas, gestionado desde las oficinas de Inmuba, que pretende estimular la intervención de la iniciativa privada en actuaciones rehabilitadoras y de nueva construcción.

¿Cuánto se han incrementado?

Durante el pasado año 2025 se tramitaron un total de 43 expedientes que han supuesto la rehabilitación de 73 viviendas. También se han llevado a cabo 13 rehabilitaciones de fachadas y 2 de locales de negocio con una concesión de ayudas de 248.379,38 euros, que han generado una inversión total en el Casco Antiguo de 1.246.140,85 euros.

La dotación municipal destinada a este programa comenzó con una cuantía de 100.000 euros anuales y se ha incrementado hasta los 250.000 euros. Desde el inicio del programa se han tramitado un total de 1.046 actuaciones, que han generado una inversión global de 13.822.124,85, una cuantía a la que corresponden unas ayudas económicas concedidas que ascienden a 3.176.921,30 euros.