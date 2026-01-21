Técnicos en Cuidados de Enfermería del Hospital Universitario de Badajoz denuncian "maltrato laboral"

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) denuncia el "trato desigual y discriminatorio" que están sufriendo estos trabajadores con respecto a otras categorías profesionales en el Hospital Universitario de Badajoz, donde consideran que se está "invisibilizando su trabajo" y existe un "desprecio continuo" a su trabajo.

Además, según critican a través de un comunicado, la directora de Enfermería y su equipo se niegan a escuchar, dialogar y dar soluciones a sus demandas, una actitud que tachan de "intolerable y propia de gestores que no están capacitados" para administrar equipos de trabajo en el ámbito asistencial.

"El maltrato laboral, el desprecio institucional y la permanente discriminación que sufre la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería es vergonzosa, particularmente cuando se presume de calidad asistencial mientras se pisotea sistemáticamente a quienes sostienen los cuidados diarios de los pacientes y, por lo tanto, esa calidad asistencial", sostiene SAE en un comunicado.

El sindicato asegura que no se trata de un problema "puntual" de comunicación con la dirección de Enfermería, sino que se está ante "una política mantenida de desprecio hacia nuestro colectivo, imprescindible en todos las áreas y servicios asistenciales, pues sin nuestro trabajo los pacientes no recibirían los cuidados fundamentales a los que tienen derecho".

En este sentido, señala que resulta "hipócrita" que el equipo de la dirección de Enfermería hable de humanización mientras "deshumaniza" a toda una categoría profesional.

Cambios "inmediatos"

Por ello, SAE exige "cambios inmediatos" que, a su juicio, pasan por un respeto profesional "real y efectivo", un reconocimiento claro y público de sus funciones y porque la directora de Enfermería "deje a un lado la soberbia y empiece a ejercer su cargo con responsabilidad".

"No pedimos favores, exigimos nuestros derechos", afirma el sindicato, cuya responsable en Badajoz, Alicia García Fernández, advierte de que si se continúa despreciando a los Técnicos en Cuidados de Enfermería, su respuesta será "contundente y visible, pues no vamos a permitir que sigan pisoteando nuestro trabajo, nuestra profesión y nuestra dignidad”.