Los bomberos del CPEI de Badajoz refuerzan su equipamiento con última tecnología valorada en más de 876.000 euros

La tecnología y la actualización del equipamiento técnico de los bomberos es uno de los retos constantes para el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz. En el último año han incorporado material por un valor superior a los 876.000 euros. Unas mejoras de las herramientas que usan los agentes de bomberos que beneficia tanto a ellos como profesionales como al resto de la ciudadanía de la provincia, ya que redunda en una mayor seguridad y una actuación más eficiente.

De este modo, los distintos parques del CPEI han incorporado hace unas semanas un equipamiento específico para labores de rescate y excarcelación, por ejemplo. "Los hemos incorporado en el mes de diciembre. Lo más importante son tres equipos completos de excarcelación valorados en casi 350.000 euros", asegura José Antonio Palanco, gerente del consorcio.

Última tecnología

Estos nuevos sistemas se tratan de los últimos avances en cuanto a tecnología aplicada para rescate. Se trata de varias herramientas que tienen distintas utilidades a la hora de desarrollar la excarcelación de una víctima, por ejemplo, atrapada en un vehículo. Una de ellas es un "separador que tiene capacidad para abrir y mover toneladas de peso y que puede abrir cualquier vehículo o en cualquier circunstancia en la que impida a una persona a salir" del lugar en el que está atrapada.

Otro de los elementos es una cizalla que tiene la capacidad de cortar cualquier tipo de material del que esté compuesto un vehículo y es el aparato de esta naturaleza que "tiene más potencia de corte". Además, tiene otro punto a favor, el poco ruido que provoca. Según han explicado los responsables del CPEI este tipo de utensilios necesitaban estar conectados a una fuente de alimentación y para ello, en muchas ocasiones, se instalaban transformadores con carburante con el consecuente sonido característico. Los bomberos señalan que el ser silencioso favorece a que las víctimas no se pongan más nerviosas de lo que ya les provoca la situación de accidente.

Muestra de las herramientas de última tecnología incorporadas a los parques del CPEI de la Diputación de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Asimismo, han presentado varios utensilios de menor porte, pero que tienen una gran versatilidad a la hora de rescatar a personas o animales. Uno de ellos es una cizalla de pequeño tamaño que "es hidráulica, muy silenciosa, sumergible y que se puede utilizar para cortar pedales de vehículos. Se usa para llegar a aquellos lugares donde no llega la de mayor tamaño", especifica Palanco. De un tamaño similar es la que han comprado para "aperturas de puertas" y que tiene una gran potencia.

Seguridad también por aire

A estos elementos novedosos habría que "incorporar los drones". En concreto, son "dos drones cautivos". Como su propio nombre indica están unidos por una cuerda a uno de los vehículos utilizados por los bomberos sin la necesidad de "tener hipotecado ningún bombero". Alcanzan unos "50 metros de altura que podrían dar una vista cenital de toda la intervención" que estén desarrollando.

A los dispositivos aéreos que dispone este consorcio se suma otro drone más de búsqueda de personas y/o reconocimiento de situaciones. Se trata de un drone que debe ser tripulado remotamente por una persona y que aportaría una visión general del entorno en el que se trabaja.

La partida presupuestaria que se ha destinado a la adquisición de drones supera los 122.000 euros.

Balance de 2025

Pero no han sido las únicas, también se han destinado más de 30.000 euros a la renovación de mangueras y EPI's de motosierra; se han adquirido dos vehículos de mando por el valor de más de 154.000 euros; han mejorado las radiocomunicaciones con 86.000 euros; y se han renovado instalaciones en los parques de bomberos de Almendralejo, Castuera, Puebla de la Calzada y Olivenza por un importe total de 116.961 euros.

Un bombero muestra el funcionamiento de la gran cizalla eléctrica que ha adquirido el CPEI de Badajoz. / Andrés Rodríguez

Todos estos detalles los ha ofrecido José Antonio Palanco y Andrés Hernáiz, diputado delegado del Consorcio, durante la rueda de prensa ofrecida en la mañana de este jueves en la que se ha realizado el balance anual del 2025. Una valoración marcada por el incremento del número de intervenciones totales. "Ha sido un año complicado", ha iniciado explicando Hernáiz. El volumen total de actuaciones del CPEI ha sido de 4.042 de las cuales 3.777 fueron con carácter de emergencia y 265 actividades de prevención.

Estas cifras arrojan una tasa de "11 intervenciones diarias" de media. Estos datos suponen "un incremento del 20% con respecto a la media de los últimos años". Así, el diputado ha desgranado las actuaciones principales de los efectivos de bomberos señalando que 2.652 intervenciones fueron para extinguir incendios, 1.125 para rescatar o realizar asistencias técnicas y 265 actividades de prevención.

El diputado del CPEI ha destacado el "esfuerzo económico importante" que se ha realizado desde la institución provincial para poder consolidar la plantilla y reforzarla. Este esfuerzo ha facilitado que se haya alcanzado la cifra de 53 bomberos a diario en todos los parques de la provincia. Lo que supone "un bombero por cada 9.700 habitantes". Esto, ha resaltado, posiciona al consorcio como uno de los servicios con mayor ratio de bomberos operativos o de guardia por habitante del país.

Retos para el 2026

Para seguir mejorando la atención y protección de la provincia el CPEI ha adjudicado y formalizado el contrato para realizar la reforma integral del parque de bomberos de Zafra. La inversión será de 946.988 euros que se une a la adecuación del edificio de mayorales del recinto ferial segedano con un coste de 41.457 euros. La previsión del diputado y el gerente es que todas las obras puedan estar finalizadas antes de que termine 2026. Este es uno de los retos para el consorcio en este ejercicio, pero no es el único.

Palanco también ha recordado que se tiene previsto comenzar a trabajar en el nuevo parque de bomberos de Mérida. Ha informado que los terrenos de 'La Algodonera' ya se han cedido y el quieren licitar el proyecto próximamente.

Noticias relacionadas

Además, seguirán renovando los medios técnicos que usan a diario y los vehículos, sobre todo los de intervención rápida y los rurales o forestales tras el incremento de este tipo de incendios en los últimos años.