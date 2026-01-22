Conmoción en el fútbol base de Badajoz tras la detención de un entrenador: «No nos lo podemos creer»

La detención de un entrenador de fútbol base en la barriada pacense de Las 800 ha causado una fuerte conmoción en Gévora y, por extensión, en el fútbol pacense. El arrestado, presuntamente relacionado con delitos contra menores, mantenía una estrecha vinculación con el fútbol base de la ciudad y la región. En concreto, había ejercido como seleccionador extremeño en las categorías Sub-12 y Sub-14, además de desempeñar funciones de responsabilidad en la cantera del Gévora, entre otros cargos.

Tras conocerse la noticia, las reacciones no se han hecho esperar. «No nos lo podemos creer», comentan a este medio fuentes relacionadas con la entidad pedánea. Y es que el detenido acumulaba una larga trayectoria dentro del fútbol base pacense, habiendo formado parte de clubes como Cerro de Reyes, Flecha Negra, Juventud UVA o Puerta Palmas entre otros.

Preocupación en el entorno del fútbol base

Otras fuentes consultadas muestran su «preocupación» al conocerse la extensa trayectoria del arrestado con el fútbol base, no solo a nivel local, sino regional. «Ha tenido acceso a vestuarios de niños desde hace años», señalan.

Noticias relacionadas

Desde el Gévora explican a este medio que no disponen de más información que la ya conocida y que, por el momento, no harán declaraciones públicas. «Sabemos lo mismo que cualquier ciudadano», aseguran.