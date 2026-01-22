El Cristo del Amor protagoniza el cartel de la Semana Santa de Badajoz 2026

La Semana Santa de Badajoz 2026 ya tiene cartel oficial. El Cristo del Amor, de la hermandad de la Vera Cruz, es el protagonista de la imagen que anunciará la segunda Fiesta de Interés Turístico Internacional de la ciudad.

Este cartel ha sido presentado en Madrid, en concreto en el stand de Extremadura en Fitur, durante la presentación de la oferta turística de la capital pacense. El cartel ha sido descubierto por la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; y el autor del mismo, Pedro Castro Rojas. El acto ha contado con la presencia de una amplia representación municipal, así como de las fiestas más relevantes de la ciudad como son los Carnavales.

Ignacio Gragera, María Guardiola, Pedro Castro Rojas, José Antonio Casablanca y Ruben Galea, descubren el cartel de la Semana Santa de Badajoz 2026. / Ayuntamiento de Badajoz

"Cristo como fuente de vida"

El artista encargado de crear la imagen promocional de la Semana Santa es Pedro Castro Rojas, un artista sevillano con una gran trayectoria en la elaboración de otros carteles anunciadores de distintas festividades andaluzas.

El autor ha explicado que con su obra, un óleo sobre lienzo, ha tratado de "ir a la raíz de lo que da sentido a la propia fiesta, el sacrificio de Cristo". Para plasmarlo, ha elegido al "Cristo del Amor" que se presenta como "fuente y árbol de vida". En la pintura se hacen visibles alrededor de la figura de Jesucristo un grupo de palomas que "indican la presencia del Espíritu Santo", pero que también representa a los fieles "movidos por el Espíritu".

Además, también tiene otros simbolismos como la naturaleza "seca y árida" que se torna en viva cuando "entra en contacto con ese agua de vida eterna". El escenario que completa esta creación es una vista del Casco Antiguo desde la Margen Derecha con especial protagonismo de la Alcazaba y del puente de Palmas.

Castro Rojas ha agradecido la confianza depositada en él por parte de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Badajoz y del propio ayuntamiento y ha reconocido que ha sido "un inmenos honor anuciar la Semana Santa" pacense.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)