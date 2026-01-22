La defensa de la madre acusada de encubrir las agresiones sexuales de su marido a sus hijas: "No pudo protegerlas porque ella también era víctima de maltrato"

Visto para sentencia. Así quedó este miércoles en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio contra el matrimonio acusado de agresión sexual a dos de sus tres hijas, cuando estas eran menores de edad.

La fiscalía y las acusaciones particulares, en manos de Pilar Martos y la Abogacía de la Junta de Extremadura, mantuvieron sus peticiones de pena. También la defensa del padre, ejercida por Arturo Magro, sigue sosteniendo su inocencia, mientras que el letrado de la madre, José María del Pozo, pidió se le aplique la eximente completa de miedo insuperable y sea absuelta.

«No pudo proteger a sus hijas porque a ella también la maltrataba el padre», argumentó Del Pozo, que solicitó a la sala que se realizara un informe para valorar que su defendida era víctima de violencia de género, lo que, según señaló, justificaría esa «inacción» de la mujer frente al presunto comportamiento de su marido, al que tenía «terror».

El tribunal no admitió su petición, que hubiera supuesto la suspensión del juicio. No obstante, el abogado mostró su confianza en que con las pruebas que se han practicado durante el plenario ha quedado demostrado que la mujer era «una víctima más» del acusado. Esto, según dijo, echaría por tierra la prueba de cargo sobre la que se sostiene la acusación sobre ella.

«Ha sido violada, agredida física y psicológicamente y humillada: tiene el síndrome de la indefensión aprendida», sostuvo Del Pozo, quien defendió que no se puede dar la espalda a su representada como víctima de violencia de género. «Solo nos tiene al centro en el que está internada (una residencia de mayores) y a mí», lamentó.

Por su parte, la defensa del padre insistió en que los hechos que se le imputan no son ciertos, sino una confabulación de las hijas y que no era la primera vez que lo hacían . Su cliente fue absuelto en 2009 tras una denuncia por hechos similares de su primogénita.

El letrado se quejó de que pese a su insistencia porque se practicaran algunas pruebas, se han denegado desde la fase de instrucción de la causa, mientras que «no ha habido ningún problema» en admitir las propuestas por las acusaciones.

Los forenses

En la segunda sesión y última del juicio, testificaron los forenses, que dieron «credibilidad» al relato de las hijas, que en su declaración narraron el «infierno» que habían vivido en su casa durante años.

El ministerio público pide 30 años de prisión para el padre como autor de dos delitos continuados de agresión sexual y 24 años y 10 meses de cárcel para la madre como cómplice.

Por su parte, la acusación particular ejercida por Pilar Martos, que representa a una de las hermanas -ya mayor de edad- solicita 15 años para el padre y 12 años y 5 meses para la madre, mientras que la Abogacía de la Junta de Extremadura, bajo cuya tutela está la denunciante menor de edad, pide 18 años de prisión para cada uno de ellos por los delitos continuados de agresión sexual y de maltrato habitual.

Además, reclaman que el matrimonio indemnice a cada una de las hijas con 60.000 euros por los daños morales y las secuelas.