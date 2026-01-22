Baloncesto | Tercera FEB
Duelo de altura para BCB y salida compleja para CBA
El Vítaly La Mar se mide en casa al Bosco Mérida y los académicos visitan al CB Alcalá
La decimoquinta jornada de Tercera FEB se presenta con partidos complejos para los equipos pacenses que disputan la categoría.
Mientras que el Vítaly La Mar BCBadajoz recibe este sábado a las 19.00 en La Granadilla al Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, segundo clasificado, el CBA Spain se desplaza hasta la provincia de Sevilla para visitar la cancha del Insolac CB Alcalá Caja87.
El conjunto académico afronta el encuentro tras lograr una importante victoria en la pasada jornada. El CBA rompía una racha negativa de once encuentros seguidos sin ganar y vencía al San Antonio Cáceres por 76-69 gracias a una gran actuación coral.
Por otro lado, el BCB logró una trabajada victoria ante Sagrado Corazón en La Granadilla, auspiciados por un público que llevó en volandas a los suyos. Los hombres de Pablo Cuevas lideran la clasificación con 12 victorias en 14 encuentros, una más que el Mérida Patrimonio.
Los emeritenses se encuentran completando una temporada muy seria, que los mantiene con opciones de llegar a la primera plaza, por lo que el choque entre ambos conjuntos se presenta tremendamente disputado.
