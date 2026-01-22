Carnaval 2026
Entradas para el Concurso de Murgas de Badajoz: ya se sabe cuándo se pueden comprar
También se conocen los precios de las localidades
Preparados, listos, ya. El Carnaval está a la vuelta de la esquina y todo su engranaje, en marcha. El Ayuntamiento de Badajoz acaba de informar de las fechas para poder comprar las entradas del Concurso de Murgas de Badajoz (Comba), que comienza en el teatro López de Ayala el 3 de febrero.
Estas son las fechas:
¿Cuándo se pueden comprar las entradas?
Preliminares: A partir de las 10.00 horas del viernes 30 de enero.
Semifinales: A partir de las 10.00 horas del sábado 7 de febrero.
COMBITA: A partir de las 10.00 horas del lunes 9 de febrero.
Gran final: A partir de las 10.00 horas del miércoles 11 de febrero.
La cola virtual estará disponible a partir de las 9.30 horas.
¿Cuánto cuestan?
Preliminares: Butaca de Patio 12 euros / Butaca de Anfiteatro 9 euros
Semifinales: Butaca de Patio 14 euros / Butaca de Anfiteatro 11euros
Gran final: Butaca de Patio 18 euros / Butaca de Anfiteatro 15 euros
* Precios IVA incluido. Gastos de gestión no incluidos.
¿Cuántas entradas puedo comprar?
Se podrán comprar hasta 2 entradas por persona y día.
La plataforma de venta online estará disponible próximamente.
