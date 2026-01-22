El entrenador de fútbol base detenido en Badajoz pasará a disposición judicial este viernes

El entrenador de fútbol base de Badajoz detenido el pasado miércoles en una operación presuntamente relacionada con menores pasará a lo largo de este viernes a disposición de la autoridad judicial, según han confirmado a este diario fuentes conocedoras del caso.

El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres, ante cuya titular podrá prestar declaración o bien acogerse a su derecho a no declarar. Tras este trámite, se abren distintos escenarios judiciales para él. La jueza podría determinar su ingreso en prisión provisional como medida cautelar, dejarlo en libertad con cargos -con o sin la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial-o que sea puesto en libertad sin imputarle delito alguno.

Por ahora, con el secreto de sumario, se desconoce el origen de esta operación a cargo de la Guardia Civil de Cáceres, si hay otras personas detenidas en el marco de esta actuación policial y desde cuándo se están investigando los presuntos hechos por los que se ha llevado a cabo el registro y la detención del entrenador de fútbol.

De momento, la investigación se mantiene abierta y no habrá información oficial hasta que culminen las diligencias.

El detenido, que es militar de la base de Talavera la Real y responsable de la cantera del club de fútbol de Gévora, entre otros cargos, fue detenido y trasladado a los calabozos de la comandancia cacereña la noche, después de que se registrara durante varias horas la vivienda de la calle Guadalquivir, en la barriada de Las 800, en la que reside, de la que los agentes se habrían llevado diferente material informático.

Además, también hubo registros en dependencias de la base aérea y en la sede del Gévora.

Su detención ha causado sorpresa y preocupación dentro y fuera del mundo del fútbol al tratarse de una persona "muy conocida" y de larga trayectoria con las categorías infantiles, con las que más vinculación ha tenido siempre.