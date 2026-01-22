Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece el aficionado taurino de Badajoz Ricardo de la Gala, conocido por lanzar gallos tras grandes faenas

Expertos de este mundo señalan que le dio personalidad a las plazas pacense y de Olivenza

Fallece Ricardo de la Gala, aficionado taurino conocido por lanzar gallos al ruedo.

Fallece Ricardo de la Gala, aficionado taurino conocido por lanzar gallos al ruedo. / La Crónica

Jonás Herrera

Jonás Herrera

Badajoz

La tauromaquia extremeña ha perdido estos días a uno de sus personajes más singulares y reconocibles: Ricardo de la Gala. Este aficionado, habitual durante décadas en los festejos taurinos de Badajoz, Olivenza y otras muchas plazas, ha fallecido dejando un vacío difícil de llenar en los tendidos.

Su figura, inseparable de "su sombrero cordobés de copa alta" y de la jaula de madera con la que acudía a los toros, formaba parte del paisaje emocional de la afición extremeña. Era conocido por una costumbre tan peculiar como entrañable: lanzar gallos vivos al ruedo como brindis a los toreros, un gesto que se convirtió en seña de identidad y que despertaba la ovación del público. Esa imagen, repetida durante años, lo hizo imprescindible en cualquier tarde importante, especialmente cuando toreaban diestros extremeños.

Un personaje pintoresco

"Lo que definía a Ricardo era su entrega por los toreros extremeños, en concreto por Alejandro Talavante", define Fernando Valbuena, crítico taurino y columnista de este diario. Según reconoce, "era parte de la historia de plazas como la de Badajoz o de Olivenza. No se entienden los festejos sin el gallo de Ricardo". De la Gala era uno de los personajes más pintorescos de los cosos extremeños y se le reconocía a lo lejos: "Siempre llevaba el sombrero cordobés de copa alta, que no se ven desde hace más 40 años y con su jaula de madera con el gallo".

Para Valbuena, formaba parte del espectáculo: "Tiraba el gallo a la plaza y se montaba el tinglado porque revoloteaba y los banderilleros intentaban echarle mano". No siempre echaba a este animal, solo si cortaban orejas y con una especial predilección hacia Talavante. Tanto es así que el crítico taurino guarda alguna anécdota vivida con Ricardo de la Gala y con el propio torero: "Una vez en la finca de Talavante me dijo: 'Mira, esos son los gallos de Ricardo'. Allí había al menos 30 gallos", recuerda.

Su afición le hacía viajar a lo largo de Extremadura, pero también a Madrid, todo por seguir al diestro pacense: "Se montaba en el tren en Azuaga con su sombrero y la jaula con el gallo". Según recuerda Valbuena, en una ocasión en la capital madrileña le preguntó si no se cansaba de hacerlo a lo que el fallecido le respondió: "No, lo fastidiado es que Talavante no corte orejas y me tenga que volver con el gallo al pueblo".

Numerosas muestras de pesar

El fallecimiento De la Gala, natural de Azuaga, se ha dado a conocer a través de varias publicaciones en redes sociales. Estas se han llenado rápidamente de comentarios y mensajes de pesar. "Silencio. Ya no volarán los gallos por encima de las tablas. Se han quedado mudos los perdigones en su jaula de madera. La barrera de Olivenza o Badajoz tendrá un poco menos de clase cuando se pierde un señor con todas letras. Cum laude en la vida y simpatía. Hasta siempre Ricardo. Hasta pronto amigo mío", compartía Luis Cabazo en Facebook.

Las reacciones no se han hecho esperar. Fernando Masedo, crítico taurino, lo definía como "excelente persona y embajador taurino de Extremadura", mientras que Raúl Rosado Rodríguez, uno de los personajes más relevantes de la plaza de toros de Badajoz, resumía el sentir general con un sencillo: "Lo siento mucho Ricardo, DEP". Otros muchos nombres del mundo taurino han reflejado su carácter cercano y pintoresco. Noelia López Fernández recordaba que era "siempre tan simpático y pintoresco con su caja llena de gallos a las plazas. Lo recuerdo con cariño".

Su afición no conocía fronteras. Bartolomé Montero Silva lo evocaba como "íntimo amigo de todos los conductores que lo llevamos a Madrid, con su gallo", y Lombardero Lombardero subrayaba su constancia: "Inconfundible con su sombrero, cuanta afición, cuantos viajes a Madrid con la ilusión de arrojar un gallo y ver el triunfo de los toreros extremeños".

Con su marcha, las plazas de Badajoz y Olivenza pierden algo más que a un espectador fiel. Se va un personaje que daba color, identidad y emoción a la fiesta. Ya no volarán los gallos sobre el ruedo, pero el recuerdo de Ricardo de la Gala seguirá presente en la memoria colectiva de la afición taurina extremeña.

