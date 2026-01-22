Marwan, vigentes campeones: “Deberíamos abrir el Concurso de Murgas de Badajoz”

Con el título de vigentes campeones y la exigencia que eso conlleva, los de Marwan vuelven al Teatro López de Ayala de Badajoz dispuestos a demostrar que lo del año pasado no fue casualidad. Primer premio en 2025 con un tipo de inteligencia artificial que marcó nivel, la murga afronta el nuevo concurso con algunos cambios, pero sin renunciar a su personalidad: musicalidad, afinación, voces cuidadas y un humor muy afinado. “Seguimos en nuestra línea”, explican, “el año pasado encontramos el equilibrio entre nuestro estilo y el humor que pide el concurso, y eso nos dio el primer premio. No tendría sentido cambiarlo”.

Jesús Rosado, uno de los componente, cuenta que el grupo llega con novedades en su formación. Ha dejado la murga Carlos 'Ruperto', regresa Antonio a la guitarra y se incorpora Manu Fernández, excomponente de Los Espantaperros. Cambios puntuales que no alteran la base de un grupo que lleva meses exigiéndose al máximo. “Nos apretamos mucho durante cinco meses, y eso solo tiene sentido si vienes a competir”, señalan. Porque Marwan no se esconde: disfruta del escenario, sí, pero con un objetivo claro: “Esto es un concurso, no un certamen. Venimos a quedar lo más arriba posible y luchar, como mínimo, por el pódium”.

Sin entrar en demasiados detalles, dejan caer una frase que ya ha despertado curiosidad: “Nos vamos a ver negros para saltar la valla, pero lo vamos a intentar hasta el final”. Una pista suficiente para alimentar la expectación sin romper la magia del secreto carnavalero.

El López, exigencia y recompensa

Cantar en el Teatro López de Ayala es, para Marwan, un arma de doble filo. “Lo mejor es la preliminar, cuando se abre el telón y ves la reacción del público. Esa sensación es inexplicable”. Lo más complicado, reconocen, es el nivel de exigencia: “Te pide mucho más que la calle, aunque eso también es positivo, depende de cómo vivas el Carnaval”, indica Jesús.

Desde dentro del certamen, el grupo incluiría una mejora: que el ganador del año anterior sea quien abra el concurso siguiente. “Serviría para marcar el nivel y ayudar al jurado a contextualizar lo que viene detrás”.

Marwan el año pasado cuando consiguieron el primer premio del concurso. / Jose Antonio Rodriguez Escobar

La mayor injusticia, a su juicio, sería una descalificación por un motivo "absurdo". “Que un figurante haga un sonido sin querer y eso condene a toda la murga no debería tenerse en cuenta si no influye en la actuación”.

Una murga con historia

Marwan nació en 1996 y concursó por primera vez en 1997. De aquel grupo inicial no queda ningún componente, aunque mantienen contacto directo con históricos como Juan Pablo Fariña. Sus grandes hitos en el concurso llegaron en 1997 (de moro), 2009 (portero de edificio) y 2025 (inteligencia artificial), año en el que se proclamaron campeones.

La diferencia está en las voces

Si tienen que señalar qué los distingue del resto, coinciden: “Las voces y la musicalidad. La manera de afinar y de cantar las cosas”.

Ensayan en la Asociación de Vecinos El Progreso, en la avenida Padre Tacoronte, normalmente dos días a la semana -martes y jueves-, aunque en estas fechas finales aprietan algo más. Actúan el jueves 5 de febrero en última posición: "Creemos que deberíamos haber abierto el concurso (risas), pero además es que nos gusta cantar de los primeros días para evitar que te pisen temas. Aun así, estamos contentos". Compartirán cartel con Murguer Queen, Yo no salgo, Water Closet y Los Minifolk.

Los integrantes de Marwan en el teatro, en una de sus actuaciones de 2024. / La Crónica de Badajoz

A la afición le trasladan un mensaje: “Si pueden, que vayan al teatro. Marwan se disfruta mucho más en directo. Si no hay entradas… nos vemos en la calle”. Porque el campeón vuelve, y no lo hace para pasar desapercibido.