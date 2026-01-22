Suceso
Una mujer pide colaboración en Badajoz para localizar a la conductora que ha atropellado a su hijo
Presuntamente el vehículo implicado se habría dado a la fuga
Ha ocurrido este medio día en una rotonda de Ronda Norte
Un joven habría sido atropellado este jueves en Badajoz en torno a las 14.50 horas en una rotonda de Ronda Norte, según ha difundido su madre a través de una publicación en Facebook.
En el mensaje, la mujer asegura que el vehículo implicado sería de color gris y que al volante iba “una mujer mayor, de unos 70 u 80 años”, que habría abandonado el lugar tras el impacto. La familia señala que se encontraba en el hospital y que tenía intención de presentar la denuncia correspondiente, solicitando además “máxima difusión” por si algún testigo pudiera aportar información.
Por su parte, fuentes de la Policía Nacional han confirmado a este diario que han tenido constancia de un “golpe” a un joven en la zona, si bien han indicado que no constan lesiones graves, ni intervención por parte de los servicios sanitarios.
Las mismas fuentes precisan que, por el momento, no consta la presentación de ninguna denuncia relacionada con estos hechos.
La familia pide la colaboración de cualquier persona que haya presenciado lo ocurrido para facilitar la identificación del vehículo.
