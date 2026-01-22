Las obras de plataforma única en la plaza de Portugal de Badajoz, en su recta final

Solo restan días para que la plaza de Portugal vuelva a abrir al tráfico con una nueva imagen. Los trabajos para su conversión en plataforma única entran en la recta final a falta de ultimar algunos remates. Según los responsables de la obra, la próxima semana podrían concluir, si las precipitaciones lo permiten.

La plataforma única continúa ganando terreno en el centro de Badajoz y ya es una realidad en la plaza de Portugal. Allí, muy cerca del parque de Castelar, las obras de accesibilidad han transformado por completo la fisonomía del espacio. La intervención, que busca poner al mismo nivel aceras y calzada, mantiene actualmente toda la plaza vallada y cerrada al tráfico, mientras las máquinas cada vez trabajan menos y los operarios ultiman los remates de esta actuación que encara su recta final.

Dos meses de obras

Las obras fueron adjudicadas a final de septiembre a la empresa Cubillana por un importe de 280.000 euros y comenzaron el pasado 18 de noviembre. En base a los tiempos y poniendo la mirada en el plazo de ejecución, fijado en tres meses desde la firma del acta de replanteo, se espera que las obras finalicen antes de lo esperado.

Sobre el terreno, los operarios apuran ahora los últimos trabajos. Juan Francisco Ramón Unión, trabajador de Cubillana, explica que la obra se encuentra prácticamente terminada: "Estamos acabando ya, nos quedan los remates finales", señala mientras supervisa los trabajos. Preguntado por los plazos, reconoce que la finalización es inminente. "Se estima que a lo largo de la semana que viene hayamos terminado", explica.

Juan Francisco Ramón Unión, trabajador de Cubillana, en la plaza de Portugal de Badajoz. / J. H.

El operario insiste en que los tiempos se están cumpliendo. "Estamos en tiempo y forma", añade. En cuanto a las labores pendientes, detalla que solo resta "finalizar una de las aceras y las cuatro esquinas" y cuando esto esté quedará todo concluido.

Calzada "asfaltada y pintada"

La calzada ya ha sido asfaltada recientemente. "El alquitrán está echado y se ha pintado", explica. Además, el operario aclara que estos trabajos mencionados se realizaron "los últimos días. Las máquinas llegaron el jueves pasado y en tres días lo han hecho", detalla. No obstante, el avance ha estado condicionado por la meteorología: "Lo hemos hecho todo mirando al cielo", reconoce. "La lluvia, al poner las baldosas, repercute, claro. No podemos ponerla", especifica.

Las precipitaciones podrían provocar una demora en la finalización de la actuación, pero inciden en que siempre se cumpliría el tiempo y forma.

La intervención en este enclave incluía, además de la plataforma única, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, la instalación de nuevos sumideros y alumbrado, la plantación de diez árboles y la colocación de nuevo mobiliario urbano. Todas estos puntos ya son visibles y han generado un cambio importante en esta céntrica plaza.

Impacto en el vecindario

Sobre el impacto vecinal, el trabajador admite cierta inquietud inicial: "A la gente le gusta, lo que pasa es que está un poco inquieta hasta que acabamos", comenta. Como en el resto de obras, "le molesta a la hora de entrar el coche en la cochera o en el paso de la gente", aunque se muestra convencido de que el resultado compensará las molestias: "A todos les gusta".

Una de las principales dudas vecinales ha sido el aparcamiento. Al respecto, Ramón Unión reconoce que no tiene todos los detalles, aunque apunta que "más o menos el mismo, se mantiene el número de estacionamientos disponibles previamente".

La empresa Cubillana ejecuta de forma paralela otra actuación similar en la calle Padre Rafael, que conecta Juan Carlos I con el paseo de San Francisco que también está transformando su imagen. El operario resume que para la plaza de Portugal será "un antes y un después. Ha quedado mucho mejor, más bonita".