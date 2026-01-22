Vota a tu favorito
Seis obras, seis estilos: ¿Cuál es el mejor cartel de la Semana Santa de Badajoz?
La Crónica de Badajoz quiere saber cuál de todas las imágenes promocionales de la historia reciente de la fiesta gusta más a los pacenses
La Semana Santa de Badajoz no solo se vive en las calles, también se contempla. Desde 2021, la cartelería oficial que anuncia esta festividad ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica galería de arte sacro contemporáneo.
Fue ese año cuando el ayuntamiento aceptó la petición de la Agrupación de Cofradías y Hermandades para que el autor del cartel fuera designado directamente por la entidad, dejando atrás el tradicional concurso fotográfico. Desde entonces, cada edición propone una visión distinta de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Cristo. Seis estilos diferentes, seis enfoques muy particulares y cada uno con sus simbologías. La Crónica de Badajoz lanza una encuesta sobre cuál es el que más ha gustado a los pacenses.
2021: José Tomás Pérez Indiano
El primer cartel de esta etapa, el de 2021, llevó la firma de José Tomás Pérez Indiano, quien aseguró haber cumplido "un sueño" en un año "atípico y sin cofradías en las calles" a causa de la pandemia.
Su obra integra distintos Cristos de la Pasión pacense en una atmósfera que remite a la "hora nona", simbolizando el tránsito de Jesucristo desde la muerte hasta la Resurrección. La pintura estaba cargada de simbología y presentaba una identificación clara de Badajoz y su Semana Santa.
2022: José Manuel Gamero Gil
En 2022, José Manuel Gamero Gil rompió con la iconografía habitual al situar como protagonista al costalero, figura invisible pero esencial en las procesiones. Junto a él aparece el Resucitado, imagen inédita hasta entonces en los carteles, y la catedral como eje de la carrera oficial.
El protagonista de la pintura estaba inspirado en Juan Luis Suero, Gamero centró su mensaje en la Resurrección, entendida también como el regreso a la normalidad tras la pandemia.
2023: Ricardo Pereira Kantowitz
El cartel de 2023, obra de Ricardo Pereira Kantowitz, se centró en el Cristo de la Humildad y Paciencia, el Amarrao, bajo el título Fue por ti. El artista retrata su "mirada de mansedumbre" en tonos sobrios, iluminados por la luz de las velas en el momento de la recogida.
La composición se completa con la silueta de la Alcazaba, la ermita de la Soledad y la catedral, reforzando el vínculo entre la imagen y la ciudad.
2024: Violeta Manzano
En 2024, la joven pacense Violeta Manzano aportó una mirada íntima con un óleo sobre tabla que representa los pies del Cristo del Descendimiento de la hermandad de San Andrés. La realizó en tonos de luto y en ella dos manos emergen del marco para acoger el cuerpo sin vida de Jesús.
La autora, explicó que la Crucifixión es "el núcleo en el que todo se basa", pero también quiso sugerir el inicio de la Resurrección.
2025: Alejandro Pajuelo 'Chino'
El cartel de 2025, firmado por Alejandro Pajuelo ‘Chino’, supuso un giro estético hacia un lenguaje más actual, muy cercano al arte urbano. El artista y grafitero creó una obra en la que se mostraban los rostros de Cristo y la Virgen divididos y teñidos de rosa y azul.
Alejandro Pajuelo optó por no representar ninguna talla de las que salen en procesión en la Semana Santa pacense por evitar debates y buscando inclusión.
2026: Pedro Castro Rojas
Por último, el cartel de 2026, obra del sevillano Pedro Castro Rojas, regresa a la raíz teológica de la Semana Santa con un óleo protagonizado por el Cristo del Amor de la hermandad de la Vera Cruz.
En su obra, Jesucristo está concebido como "fuente y árbol de vida". No faltan palomas que simbolizan al Espíritu Santo, naturaleza que renace y una vista del Casco Antiguo de Badajoz. El propio autor ha señalado que se trata de una obra cargada de simbolismo.
Seis carteles, seis estilos y una misma devoción. Ahora, la decisión está en manos de los lectores.
