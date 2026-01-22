Sorprenden a un extrabajador robando rollos de aluminio de su antigua empresa

Ya no trabajaba en la empresa, pero quiso sacar partido apropiándose de lo que no era suyo. Un extrabajador ha sido sorprendido por la Guardia Civil cuando se estaba llevando bobinas de aluminio de la empresa en la que había estado contratado.

Ha ocurrido en Fuente del Maestre (Badajoz). La Guardia Civil instruye diligencias como investigado a un vecino de esta localidad como presunto autor de la sustracción de 16 bobinas de aluminio pertenecientes a una empresa de su mismo municipio.

El pasado mes de diciembre la Guardia Civil tuvo conocimiento de la sustracción de una decena de bobinas de aluminio, valoradas en unos 7.200 euros, pertenecientes a una empresa dedicada a carpintería de aluminios del municipio fontanés.

Con la inspección del lugar, gestión y desarrollo de la investigación, agentes de la Guardia Civil de Fuente del Maestre y Villafranca de los Barros, pudieron averiguar la implicación en los hechos de un antiguo trabajador de la empresa quien, supuestamente, a sabiendas de que a determinadas horas no había nadie, aprovechó para entrar en las instalaciones con su vehículo en varias ocasiones para cargar y sustraer el material.

Al ser material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, se llevaron inspecciones en establecimientos de la comarca dedicados a esta actividad.

Así fue como, tras la inspección de la documentación existente en uno de ellos, se pudo constatar la autoría del hecho delictivo por parte de un vecino de Fuente del Maestre.

Una vez identificado y dispositivos de servicios establecidos en torno al mismo, la pasada semana se le sorprendió “in fraganti”, cuando transportaba en su vehículo otras seis bobinas que acaba de sustraer de la misma empresa.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron las correspondientes diligencias como presuntoautor material de la sustracción de las bobinas de aluminio de la empresa fontanesa valoradas en unos 11.500 euros, y han sido entregadas en el juzgado de Villafranca de los Barros.