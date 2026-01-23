Ascensores en plazas de aparcamiento: la única salida en un edificio de Badajoz para no vivir encerrados

Fue el primer edificio de viviendas que se construyó en su entorno, a mediados de los sesenta. Hace esquina entre la calle Héroes de Cascorro y la plaza de Santa Marta, en el centro de Badajoz. Es el único de la manzana sin ascensor y no cuenta con espacio interior (ni en el patio ni en el hueco de escalera) ni exterior para colocarlo. Son dos portales, con cuatro alturas y dos viviendas en cada rellano (16 familias), y habría que instalar dos ascensores: para el número 4 de Héroes de Cascorro y en el 2 de la plaza de Santa Marta.

La única solución que encuentran los vecinos es ubicarlos en el exterior, entre la acera y el vial de tráfico, sobre sendas plazas de aparcamientos. Han solicitado al ayuntamiento ocupar estos espacios. Sería la primera vez que se permitiría en Badajoz. En Mérida ya se ha hecho en dos edificios de las calles Leonor de Austria y La Albuera. No hay más casos en Extremadura.

"Cualquiera se sorprende de que haya todavía en Badajoz bloques de viviendas sin ascensor en un cuarto, porque hay gente que vive encerrada"

«Cualquiera se sorprende de que haya todavía en Badajoz bloques de viviendas sin ascensor en un cuarto, porque hay gente que vive encerrada», apunta Jesús Gumiel, presidente de Apamex. Recuerda que los ascensores exteriores están muy estandarizados, en un patio o en espacios privados o públicos peatonales. Pero ninguno invadiendo la banda de estacionamiento. La acera no se ocuparía y quedaría por debajo de las pasarelas del ascensor, explica Ana Navas, de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex).

La respuesta del ayuntamiento

El expediente está en el ayuntamiento desde 2023. Ernesto Luengo es el administrador y apunta que en el consistorio están «reticentes», porque es el primer caso que se les presenta y podría provocar que llegasen más peticiones en el mismo sentido. El administrador señala que ya tienen informes favorables de servicios municipales, como Alumbrado y Policía Local, que para mejorar la visibilidad, optaría por convertir plazas de aparcamiento de coches en espacio para motos. Bomberos, por su parte, ha puesto una objeción sobre la anchura de la calzada, por el acceso de sus vehículos. En Héroes de Cascorro es más problemático porque es más estrecha. La anchura del ascensor no sería mayor que la del espacio para estacionar. Les quedaría realizar unas catas para comprobar qué redes de suministros se pudieran ver afectadas. «El problema es que ahí viven personas muy mayores, con más de 80 años, en los últimos pisos, y salen de casa a cuentagotas», expresa Luengo, que se muestra optimista, pues cree que todos los inconvenientes se pueden resolver.

Con 81 años vive en el cuarto piso

Uno de los vecinos más mayores es Julio Chávez. Tiene 81 años y calcula que lleva más de 50 viviendo en su piso, en la cuarta planta del 4 de Héroes de Cascorro. «Lo compramos así, nunca parece que vas a llegar a los 81 y ahora cuesta mucho». Julio se lo piensa cada vez que tiene que salir de casa. Su mujer tiene 74 años y también le cuesta. «Bajamos a comprar y procuramos no olvidar nada, para no tener que bajar otra vez». La solución no pasa por trasladarse. «Si me ponen el ascensor no nos vamos, son muchos años aquí».

Julio Chávez entra en su portal, donde le esperan un sinfín de escalones hasta subir al cuarto piso. / A. M. R.

Manoli Marín vive en el cuarto del número 2 de Santa Marta. Explica que con los dos ascensores entrarían a sus pisos a través de los balcones exteriores (terrazas). La acera no se ocuparía. Manoli reconoce que han avanzado con el ayuntamiento, pero «no se atreven a darnos el visto bueno».

"Me operé y por prescripción médica no podía subir ni bajar escaleras. Estuve un mes sin salir de casa"

Esta vecina cuenta los inconvenientes que les supone no tener ascensor. Hace unos años se operó y por prescripción médica no podía subir ni bajar escaleras. «Estuve un mes sin salir de casa». Lo sufren todos los días. «Tenemos que subir la compra en cuatro veces». Su suegro se trasladó a Badajoz y la intención era que se quedase con los hijos, pero tuvieron que buscarle un piso de alquiler «porque a mi casa no podía venir, sale todos los días a pasear y aquí no podría».

La respuesta del ayuntamiento, a preguntas de este medio es que «todas las opciones se estudian y se atiende a criterios técnicos». No parece una negativa.