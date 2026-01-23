La defensa del entrenador detenido en Badajoz niega que se le investigue por acoso sexual a menores

"No puedo decir lo que hay en el sumario porque lo desconozco, pero sí les puedo garantizar que la lectura de hechos que se le practicó a mi cliente en el día de ayer no aparece en ningún caso el delito ni de acoso ni de agresión sexual". Son palabras del abogado Fernando Cumbres, que junto a Mario Manzanero, han asumido la defensa del entrenador de fútbol base detenido el pasado miércoles en Las 800 de Badajoz.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de la prensa, ha informado esta mañana de que estaba siendo investigado como presunto autor de delitos de acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. La defensa ha querido matizar estas manifestaciones, que ha tildado de "muy desafortunadas", al entender que Quintana "ha vulnerado su deber de reserva de la información que le haya podido facilitar la Guardia Civil", ha afirmado Cumbres.

Fernando Cumbres (derecha) y Mario Manzanero, abogados del entrenador de fútbol, acceden a los juzgados de Cáceres. / Carlos Gil

El abogado ha hecho estas declaraciones este viernes por la tarde, minutos después de que su cliente llegara en un furgón a los juzgados de Cáceres para prestar declaración ante la jueza que dirige la causa.

Sin referencia a menores de Badajoz

Cumbres, que ha defendido la inocencia de su patrocinado, ha pedido respeto a la presunción de inocencia de su cliente, a sus familiares y al club en el que militaba, el Gévora, pero, especialmente, "a los cientos de padres y de menores de Badajoz que de una manera o de otra han estado vinculados a mi cliente y que ahora mismo pueden estar viviendo una angustia en sus casas ante manifestaciones como las de Quintana".

En este sentido, ha asegurado que en la lectura de los hechos por los que se investiga a su defendido no se hace referencia a "ninguna víctima ni menor de la ciudad de Badajoz".

La defensa del entrenador ha hecho un llamamiento a la calma. "No nos dejemos llevar por habladurías y esperemos que a partir del día de hoy podamos esclarecer la verdad", ha señalado Cumbres.