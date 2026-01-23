Policía Nacional
Detenido en Badajoz por comprar un móvil de 1.200 euros en internet y no pagarlo
El comprador falseó su identidad y un justificante de una transferencia bancaria para que la víctima le enviara el teléfono a Burgos
La Policía Nacional ha detenido a un varón por presuntamente estafar a un particular en la compra de un teléfono móvil valorado en 1.200 euros a través una plataforma online, que la víctima le envió, pero que nunca llegó a pagar.
El vendedor anunció el terminal y llegó a un acuerdo con el comprador, que falseó su identidad y falsificó un justificante de una transferencia bancaria, que el primero dio por bueno, por lo que le envió el terminal a la dirección que le facilitó, sin embargo, no recibió el dinero.
La víctima denunció los hechos en la comisaría de Badajoz y el grupo de Delitos Tecnológicos y Financieros de la Policía Judicial inició una investigación, que dio como resultado la identificación y localización del supuesto estafador en Burgos, donde fue detenido por la Policía Nacional de esa ciudad.
Los agentes comprobaron que había vendido el teléfono, un Smartphone, a una tercera a persona y siguiendo el rastro del terminal, que había acabado en manos de sucesivos compradores que desconocían su procedencia ilícita, fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.
