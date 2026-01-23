Fundación Triángulo
El día grande de Los Palomos ya tiene fecha: el 6 de junio
'Palomos kids', con programación específica para todos los públicos, se celebrará el 30 de mayo
La fiesta de Los Palomos 2026 de Badajoz ya tienen fecha: el próximo 6 de junio. Fundación Triángulo ha hecho el anuncio este viernes en el escenario de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) LGTB, donde se ubica el estand 'Extremadura Amable'.
De momento, solo se ha anunciado cuándo se celebrará la nueva edición de esta Fiesta de Interés Turístico Regional y habrá que esperar para conocer qué artistas actuarán en los escenarios de la alcazaba y de Puerta de Palmas y el resto de la programación.
Aunque el día grande será el 6 de junio, el calendario de actividades arrancará antes e incluye propuestas tan consolidadas como la Ruta de la Tapa y la Tarta LGBT, la Carrera por la Diversidad y los 'Palomos Kids', que este año se celebrarán el 30 de mayo, con propuestas específicas dirigidas a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Los Palomos se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del calendario LGTBI en España y cada edición atrae a miles de personas. En 2025, batió récord de asistentes superando los 36.000.
Esta edición de Los Palomos coincide con el 30 aniversario de Fundación Triángulo, que tomó el relevo a El Intermedio en la organización de esta fiesta desde el segundo año.
