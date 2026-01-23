Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AscensorMaquillaje de carnavalCartel de Semana SantaCarnaval de Badajoz
instagram

Este viernes pasa a disposición judicial

El entrenador de fútbol detenido en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, que no descarta que puedan producirse más actuaciones relacionadas con este caso

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Qyintana, atiende a los medios, este viernes en Badajoz.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Qyintana, atiende a los medios, este viernes en Badajoz. / J. Herrera

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El entrenador de fútbol base detenido este pasado miércoles en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, este viernes a preguntas de los medios de comunicación.

Quintana ha recordado que el caso sigue bajo secreto de sumario, por lo que no se pueden ofrecer más detalles de la investigación en estos momentos. Como ya informó este diario, está previsto que el detenido sea puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres a lo largo del día de hoy.

Solo un detenido en la operación, de momento

De momento, según el delegado, no se han producido más detenciones en relación con esta operación, pero no se descarta que puedan desarrollarse "nuevas actuaciones", ha dicho.

En cuanto a que al frente del operativo esté la Guardia Civil de Cáceres, pese a que el detenido es de Badajoz, Quintana solo ha apuntado que es un procedimiento que se ha iniciado en la provincia de Cáceres "por alguna conexión", sin precisar más por el secreto de sumario.

Noticias relacionadas

El entrenador es militar en la base de Talavera la Real y responsable de la cantera del Gévora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents