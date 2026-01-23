El entrenador de fútbol detenido en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil

El entrenador de fútbol base detenido este pasado miércoles en Badajoz está investigado por presunto acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, este viernes a preguntas de los medios de comunicación.

Quintana ha recordado que el caso sigue bajo secreto de sumario, por lo que no se pueden ofrecer más detalles de la investigación en estos momentos. Como ya informó este diario, está previsto que el detenido sea puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres a lo largo del día de hoy.

Solo un detenido en la operación, de momento

De momento, según el delegado, no se han producido más detenciones en relación con esta operación, pero no se descarta que puedan desarrollarse "nuevas actuaciones", ha dicho.

En cuanto a que al frente del operativo esté la Guardia Civil de Cáceres, pese a que el detenido es de Badajoz, Quintana solo ha apuntado que es un procedimiento que se ha iniciado en la provincia de Cáceres "por alguna conexión", sin precisar más por el secreto de sumario.

El entrenador es militar en la base de Talavera la Real y responsable de la cantera del Gévora.