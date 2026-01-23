La exposición 'Todo es común' muestra en Badajoz el paisaje agrícola visto por quince artistas

La muestra 'Todo es común', que desde este jueves y hasta el próximo 21 de junio podrá verse en la Sala Europa de Badajoz, propone una reflexión sobre el paisaje agrícola como espacio donde se entrecruzan prácticas, memorias y tensiones políticas que exceden su condición material. Esta exposición, conformada por obras de quince artistas internacionales, presenta un paisaje rural no solo como resultado de la interacción entre ser humano y naturaleza, sino como un ámbito vivido que configura modos de habitar.

La exposición gira en torno a la noción de habitar entendida como cuidado y copertenencia con la tierra y permite leer la agricultura como una práctica fundacional, capaz de producir no solo alimentos, sino también vínculos culturales y estructuras simbólicas ofreciendo un paisaje agrícola como un territorio donde se cruzan memoria, trabajo, conflicto y formas de vida para comprender el presente.

La muestra está conformada con préstamos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, CA2M, Meiac y La Société Ciné Tamaris, cuenta con trabajos de Adrián Balseca, Luna Bengoechea, Gabriela Bettini, Marcelo Expósito, José Iglesias García-Arenal, Regina José Galindo, Cristina García Rodero, Abel Jaramillo, Voluspa Jarpa, Asunción Molinos Gordo, Nuno Nunes-Ferreira, Godofredo Ortega Muñoz, Miguel Palma, Karin Sander y Agnès Varda, quienes, a través de sus obras, presentan distintos modos de relacionarse con la tierra, desde perspectivas que abordan la vida rural como una construcción social hasta aproximaciones que analizan cómo los territorios agrícolas han cambiado bajo nuevas formas de gestión, planificación o explotación. 'Todo es común' pone el foco en la tensión entre un campo convertido a veces en superficie funcional, marcado por decisiones externas, mercados globales o dinámicas de control, y prácticas que sobreviven como espacios de resistencia y cuidado.

A la inauguración ha asistido el secretario general de Cultura en funciones, Francisco Palomino, que ha estado acompañado por el comisario de la muestra, Adonay Bermúdez, así como por algunos de los artistas que participan en la exposición, y por responsables del Servicio de Museos y Artes Visuales de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes.

El secretario general de Cultura en funciones junto al comisario de la muestra y algunos de los artistas que participan en la exposición. / Junta de Extremadura

La tierra como espacio compartido

La muestra destaca cómo, pese a los procesos de transformación o pérdida de autonomía, el paisaje agrícola sigue siendo un lugar donde perviven vínculos comunitarios, conocimientos heredados y formas de habitar que desafían la uniformidad contemporánea. 'Todo es común' recupera una antigua proclama campesina, 'Omnia sunt communia', para reivindicar que la tierra es, y ha sido históricamente, un espacio compartido. Desde esta idea, la exposición invita a pensar el paisaje agrícola como un territorio en disputa, pero también como un escenario de solidaridad, sostenibilidad y vida colectiva, proponiendo así una mirada renovada sobre el campo, entendiendo que, en su complejidad, se encuentran claves fundamentales para imaginar futuros más justos y humanos. Comisariada por Adonay Bermúdez, la muestra propone mirar el campo más allá de su imagen tradicional, entendiendo que en él se concentran historias, relaciones humanas y transformaciones que afectan directamente a la sociedad.

"Situar una exposición que reivindica el territorio agrícola y la figura del campesinado en Extremadura, una de las cunas históricas de la agricultura en España, no es casual: es una forma de activar un diálogo directo con el contexto que la rodea", ha reseñado Bermúdez, quien ha destacado el reto de incorporar a Godofredo Ortega Muñoz a esta exposición, "poniéndola en diálogo con otras generaciones y relatos que revelan cómo su pintura sigue extraordinariamente viva", justificando así la llegado por primera vez a Extremadura de la obra 'Castaños', de 1956, una pieza emblemática perteneciente a la Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. El comisario de la muestra ha reseñado su agradecimiento al Servicio de Museos y Artes Visuales de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura por hacer posible esta exposición, que es una producción propia de la reseñada Consejería, subrayando la complejidad de incorporar piezas de gran complejidad técnica, como la de Luna Bengoechea o Karin Sander, obras vivas que se transformarán a lo largo de los meses que dura la muestra. Además, ha puesto el foco en la reivindicación del paisaje como espacio de interdependencia, conflicto y cuidado, que lleva a cabo la muestra, incidiendo en su dimensión ética y en un territorio compartido donde aún es posible imaginar formas de vida sostenibles, amables y colectivas.